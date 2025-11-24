La finale del Grande Fratello è fissata per lunedì 15 dicembre, ma questa data non sarebbe ancora definitiva. Secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, la rete starebbe valutando l’ipotesi di aggiungere una o due puntate all’edizione che ha esordito a fine settembre su Canale 5. Nella casa ci sono ancora molti concorrenti e un eventuale prolungamento potrebbe servire anche per evitare eliminazioni di gruppo nei prossimi appuntamenti.

L'indiscrezione sul futuro del programma

Lunedì 24 novembre andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello, ma sul web si parla già del periodo in cui ci sarà la finale di questa edizione.

Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce di un'indiscrezione che ha un po' sorpreso i fan, un retroscena sul futuro della trasmissione condotta da Simona Ventura.

"Si valuta un prolungamento di una o due puntate, ci sono ancora tanti concorrenti dentro. Come vi avevo anticipato, la finale è fissata per il 15 dicembre, ma non è detto", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

ma non ci pensate proprio mi sono stancata # chiusuraanticipatagf pic.twitter.com/epnOjso7G3 — Paola. (@Iperborea_) November 24, 2025

Ovviamente questo è solo un rumor tutto da verificare, ma nei prossimi giorni potrebbero trapelare ulteriori dettagli sulla parte conclusiva della stagione 2025 del GF.

I commenti a caldo degli utenti di X

Il possibile prolungamento del Grande Fratello fino alla fine di dicembre, ha sorpreso i fan che erano convinti che il programma avrebbe chiuso i battenti tra poco più di tre settimane.

"Ma non ci pensate proprio", "Io mi sono stancata, basta", "Anziché chiudere, lo allungano?", "Il Natale senza il GF sarebbe strano, io non sono d'accordo", "Io voglio il prolungamento, è da anni che va in onda durante le feste", si legge su X.

Le anticipazioni del 24 novembre

Stasera, lunedì 24 novembre, Simona Ventura condurrà la decima puntata del Grande Fratello, e sul web sono già state pubblicate le anticipazioni di molte delle cose che accadranno in diretta.

Omer e Jonas si confronteranno in studio dopo la lite che hanno avuto nei giorni scorsi nella casa, poi si approfondirà il motivo per cui il concorrente di origini siriane si è abbassato i pantaloni davanti ai coinquilini in segno di protesta.

Qualcuno riceverà una busta rossa e si dice che sarà Rasha a scoprire cosa ha detto l'ex fidanzato sul suo conto e sul rapporto instaurato con Omer tra le mura più spiate d'Italia.

Questa settimana il verdetto del televoto sarà in positivo: chi tra Giulia, Donatella, Francesca, Simone, Omer e Rasha riceverà il maggior numero di preferenze da parte del pubblico, diventerà il primo finalista dell'edizione del reality ormai vicino alla conclusione.