Sono passate diverse ore da quando Omer si è abbassato i pantaloni davanti ad alcuni coinquilini, ma sul web se ne parla ancora molto per le conseguenze che potrebbe avere questo gesto. Stando a quello che hanno svelato Amedeo Venza e Deianira Marzano sui social, lunedì prossimo il concorrente del Grande Fratello potrebbe essere punito, ma l'ultima parola sul suo futuro nella casa sarebbe sempre del pubblico.

I rumor sul futuro di Omer nel reality

L'altra sera Omer si è abbassato i pantaloni in segno di protesta nei confronti di chi stava criticando il suo legame con Rasha, e da quel momento non si parla d'altro che di questo suo gesto un po' sopra le righe.

Nella casa del Grande Fratello c'è chi è convinto che il ragazzo dovrebbe essere punito (soprattutto perché è rimasto in boxer davanti a due donne del gruppo), e anche sul web sta serpeggiando quest'ipotesi nelle ultime ore.

Deianira Marzano ha ricevuto la segnalazione di una fan che sostiene di avere contatti con persone che lavorano per il reality.

"Lunedì potrebbero esserci provvedimenti per la litigata di ieri", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha postato sul suo profilo Instagram il 21 novembre.

Anche Amedeo Venza è dello stesso parere, tant'è che sul suo account social ha scritto: "Il GF starebbe pensando a un provvedimento per Omer e pare che a decidere le sue sorti dovrà essere il pubblico da casa".

L'ipotesi di un televoto flash

Qualora questi rumor dovessero risultare fondati, lunedì 24 novembre i fan potrebbero essere chiamati a prendere un'importantissima decisione.

L'ipotesi più accreditata sul futuro di Omer nella casa del Grande Fratello, infatti, è quella secondo la quale potrebbe essere punito con una nomination d'ufficio: in quel caso sarebbero i telespettatori a scegliere, tramite un televoto flash, se eliminare o salvare il concorrente che è rimasto in boxer davanti ad alcuni coinquilini.

Le reazioni degli inquilini

Dopo questo gesto così discusso, Omer è stato un po' isolato dai compagni d'avventura: fatta eccezione per Rasha e per pochi altri, la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello ha scelto di ignorare il concorrente almeno fino alla prossima puntata.

Jonas è forse quello più arrabbiato per ciò che è successo l'altra sera, anche perché Omer si è abbassato i pantaloni davanti alla sua fidanzata Anita e questo l'ha fatto andare su tutte le furie.

Anche Simone ha reagito male a quello che è accaduto davanti a sua madre Francesca, infatti non ha risparmiato dure critiche a Omer e a chiunque ha provato a giustificare quello che ha fatto in un momento di poca lucidità.