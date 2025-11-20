Sta facendo molto discutere la scelta di Omer di abbassarsi i pantaloni davanti ad alcuni concorrenti del Grande Fratello, in particolare davanti a Francesca e Anita. Il giovane ha scelto questo modo particolare per lamentarsi di chi sparlerebbe del suo rapporto con Rasha, ma in tanti non lo hanno né compreso né apprezzato: Simone e Jonas hanno urlato contro il coinquilino e gli altri li hanno dovuti portare via per evitare che si mettessero le mani addosso.

Il gesto che sconvolge gli abitanti della casa

Nella casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle, e il motivo principale è un gesto che ha fatto Omer per protesta nei confronti di chi stava giudicando negativamente la sua conoscenza con Rasha.

Mentre in giardino si chiacchierava di quello che è successo nell'ultima puntata, il concorrente di origini siriane si è abbassato i pantaloni ed è rimasto in boxer per qualche secondo.

Domenico è intervenuto subito per consigliare all'amico di smetterla, mentre Anita e Francesca hanno guardato altrove finché lui non si è ricomposto.

Simone ha assistito alla scena da vicino e si è esposto per dirsi contrariato dal comportamento del compagno d'avventura: il giovane ha alzato la voce e ha chiesto a Omer di scusarsi con sua madre e con le altre donne che erano presenti.

perché si stanno ammazzando scusatemi pic.twitter.com/YofMtMFmMs — s💥🫧 (@maiunajoia_) November 19, 2025

Il diretto interessato, però, non ha ascoltato questo suggerimento, anzi ha risposto a tono a chiunque non era d'accordo con lui.

Francesca ha criticato il coinquilino e poi ha invitato il figlio a non esagerare per non passare dalla parte del porto.

Rissa sfiorata tra Jonas e Omer

Jonas non era presente quando Omer si è abbassato i pantaloni, ma quando è stato informato dell'accaduto è intervenuto immediatamente.

"Ma lo sai che se fai una cosa del genere fuori chiamano la polizia e ti portano in galera?", ha urlato il modello mentre Anita cercava di calmarlo.

Anche Rasha ha provato a rasserenare Omer, ma lui ha continuato a provocare il coinquilino dicendogli: "Non urlare come un cane. Sei un bambino, hai capito?".

Per un po' la regia ha censurato le immagini in diretta probabilmente perché c'era il rischio che i due concorrenti del Grande Fratello si mettessero le mani addosso, ma per fortuna non è successo perché sono stati allontanati in tempo dagli altri.

Le opinioni degli spettatori

L'altra sera Omer ha fatto saltare i nervi a diversi concorrenti del Grande Fratello, e sui social se ne è parlato molto.

"Sono impazziti perché Omer è rimasto in mutande, ma se quasi tutti sono in mutande ogni giorno dov'è lo scandalo?", "Che bell'atmosfera che c'è nella casa", "Bravo Omer, falli impazzire", "Non si è visto nulla, gli altri hanno esagerato", "Hanno paura di lui", "Si sono offesi per questa stupidaggine", "Hanno trovato un pretesto per attaccare Omer", "Che falsi", si legge su X in queste ore.