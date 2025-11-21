Manca meno di un mese alla conclusione del Grande Fratello, e si dice che dietro le quinte si starebbe lavorando ad un rush finale inaspettato. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano su Instagram, la produzione del reality starebbe pensando di risollevare gli ascolti creando un "cattivo": si vocifera che un uomo del cast verrà raccontato come un concorrente aggressivo e problematico, e che questo potrebbe farlo diventare il bersaglio di tutti sia dentro che fuori la casa.

L'indiscrezione a meno di un mese dalla finale

Gli ascolti del Grande Fratello continuano a non entusiasmare la rete, e per questo si starebbe pensando a qualcosa di forte per le ultime puntate di quest'edizione.

Deianira Marzano si è fatta portavoce di alcune voci che starebbero circolando dietro le quinte del reality, una serie di indiscrezioni che potrebbero trovare conferma nei prossimi prime time.

"Qualcuno deve passare male, un uomo finirà triturato per gli ascolti. Secondo una voce pesantissima, la produzione avrebbe deciso di creare un cattivo a tutti i costi e il bersaglio sarà un uomo del cast. Questo concorrente dovrà apparire aggressivo, incoerente e problematico indipendentemente da quello che farà nella casa", ha svelato l'esperta di gossip su Instagram.

Il gesto di Omer che divide il pubblico

Deianira Marzano non ha fatto il nome del concorrente del Grande Fratello che a breve dovrebbe diventare il cattivo della situazione, ma poco tempo fa è successa una cosa che potrebbe essere collegata a quest'indiscrezione.

Da un paio di giorni, infatti, non si parla d'altro che del fatto che Omer si è abbassato i pantaloni davanti ad alcuni inquilini (tra cui due donne, Anita e Francesca) ed è rimasto in boxer per alcuni secondi.

Il gesto di protesta del ragazzo ha scatenato la furiosa reazione di Jonas, che è stato portato via a forza dagli altri per evitare uno scontro fisico.

Questo comportamento di Omer sarà sicuramente uno degli argomenti principali della prossima puntata, anche perché sui social e tra le mura più spiate d'Italia c'è chi chiede severi provvedimenti nei confronti del giovane di origini siriane.

Attesa per la prossima puntata su Canale 5

Al momento non si sa ancora se Omer sarà punito per il gesto che ha fatto l'altra sera, ma maggiori informazioni trapeleranno sicuramente a ridosso della puntata del Grande Fratello di lunedì 24 novembre.

Il concorrente sarà chiamato a giustificare il suo comportamento e magari anche a chiedere scusa a chi si è sentito offeso vedendolo abbassarsi i pantaloni davanti ai coinquilini che stavano mettendo in dubbio la sincerità del suo rapporto con Rasha.