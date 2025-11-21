Mario Cusitore è fuori dal parterre di Uomini e donne dalla scorsa primavera, ma i fan non hanno mai smesso di tenerlo d'occhio sui social. Il 20 novembre scorso, ad esempio, il cavaliere ha attirato l'attenzione dei follower con un messaggio che ha postato tra le storie del suo profilo Instagram: l'ex corteggiatore di Ida Platano ha svelato che ha scoperto di avere alcuni problemi di salute e che dovrà operarsi all'orecchio.

Lo sfogo su Instagram

Se negli studi di Uomini e donne non si parla d'altro che del colpo di fulmine tra Agnese e Roberto, sui social l'attenzione è stata catturata da un ex cavaliere che non starebbe vivendo un periodo sereno.

Su Instagram, infatti, Mario ha deciso di raccontare cosa gli sta succedendo e quello che dovrà fare per tornare al cento per cento.

"Da oggi devo riguardarmi un po'. Ho problemi di salute, ho un'esofagite da virus intestinale e poi devo operarmi all'orecchio sinistro (che come ben sapete, non ci sento). Oltre ad un'alimentazione sana ed equilibrata, mi tocca rinunciare a tutto quello che fa male. Da oggi stop. La terapia sarà lunga, ma passa pure questo e saremo più forti", ha scritto Cusitore sul suo profilo social.

I messaggi d'affetto degli spettatori

Mario è molto seguito sui social, e la conferma di ciò arriva dai messaggi che riceve da mesi dalle persone che vorrebbero rivederlo a Uomini e donne.

Quasi ogni giorno, infatti, l'ex cavaliere condivide i post Instagram delle sue fanpage o quelli degli spettatori che sentono la sua mancanza guardando le puntate del dating-show su Canale 5.

In diverse interviste Cusitore ha ammesso che tornerebbe immediatamente nel parterre se la redazione glielo chiedesse, ma a quanto pare gli autori del programma hanno deciso di fare a meno di lui in questa edizione.

Il passato da corteggiatore di Ida

Prima di diventare un cavaliere del parterre Over, Mario è stato uno dei corteggiatori più discussi di Uomini e donne, ovvero quello che ha contribuito maggiormente al successo del trono di Ida.

Per mesi Cusitore è uscito in esterna con Platano, ha provato a conquistarla e si è dovuto difendere dalle tante segnalazioni che arrivavano dall'esterno su presunte frequentazioni con altre ragazze.

La conoscenza tra i due non ha avuto il lieto fine che Mario e una parte del pubblico avrebbero voluto: Ida ha abbandonato la trasmissione da sola (senza fare la scelta) e da quel momento non è più tornata.

L'imprenditore di origini napoletane, invece, si è rimesso in gioco come cavaliere per un po' di tempo, ma la scorsa primavera ha deciso di andare via perché stressato dalle critiche che gli opinionisti gli facevano quasi in ogni puntata.