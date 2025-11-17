Grande Fratello 2025 entra nel vivo e, nel corso della puntata serale del 17 novembre, ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal gioco.
I concorrenti a rischio questa settimana sono: Domenico D'Alterio, Rasha Younes, Giulia Soponariu, Francesca Carrara e suo figlio Simone, Flaminia Romoli.
I risultati del sondaggio realizzato da Forum Free GF, su 847 votanti alle 9:00 del 17 novembre, vedono in testa Rasha mentre Domenico viene sconfitto da Giulia, ma non sarebbe comunque tra quelli in bilico per l'eliminazione definitiva.
Si avvicinano le puntate finali del Grande Fratello su Canale 5
Il Grande Fratello è confermato nel prime time del lunedì anche questa settimana: Simona Ventura sarà al timone di un nuovo appuntamento in diretta con il quale verrà decretato il nome del prossimo concorrente che dovrà abbandonare definitivamente il programma.
A poche settimane ormai dal gran finale di questa edizione che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti, si entrerà sempre più nel vivo con nuove eliminazioni a raffica che porteranno poi alla scelta dei concorrenti che accederanno alla finalissima di questa edizione, in programma entro metà dicembre su Canale 5.
Intanto questa sera, per uno dei 5 concorrenti a rischio, arriverà il verdetto finale e al momento tra coloro maggiormente a rischio spicca il nome di Flaminia.
Sondaggio Grande Fratello televoto 17 novembre: Rasha in testa
I risultati del sondaggio realizzato da Forum Free Grande Fratello al momento vedono in testa alle preferenze Rasha con ben il 30% di voti.
Domenico D'Alterio, invece, ne esce sconfitto da Giulia: per il concorrente napoletano la media si ferma al 19,72% e si attesta così in terza posizione mentre la concorrente supera il 20% dei consensi a suo favore per questo televoto.
In quarta posizione, invece, si piazzano Francesca e Simone: mamma e figlio ottengono una media del 15,50% dei consensi.
Quinta e ultima posizione per Flaminia Romoli che si piazza al 14,65% e al momento risulta essere la candidata a rischio per la nuova eliminazione definitiva dal GF di stasera.
Il ritorno del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini
In attesa di scoprire il verdetto finale degli spettatori da casa, si inizia a parlare di una nuova edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe vedere la luce nel corso della stagione televisiva 2026.
I casting sarebbero in corso da qualche settimana: al timone del reality show tornerebbe Alfonso Signorini che, per questa nuova avventura, potrebbe contare sul pieno supporto da parte di Maria De Filippi, la quale starebbe seguendo i casting per il reality show assieme al suo storico gruppo di lavoro.