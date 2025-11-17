Un brutto risveglio per Sirin arriverà nella puntata de La forza di una donna di sabato 22 novembre. "Abbiamo affittato la tua stanza", le dirà Enver lasciandola senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Sirin litigherà con Idil senza sapere che sarà proprio lei la nuova coinquilina. La sorella di Bahar incontrerà Emre fuori dal suo locale e si lamenterà con lui per il comportamento di Idil. L'uomo sarà colpito dalla ragazza e le offrirà un caffè, ma lei rimanderà l'appuntamento, stuzzicando ancora di più la sua curiosità.

Emre colpito dal primo incontro con Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre non si fiderà ancora di sua cugina. La ragazza gli chiederà un lavoro stabile, visto che da due giorni si comporta in modo impeccabile, ma lui non vorrà saperne. "Appena rientrano i colleghi malati andrai via, ti ho già pagato l'affitto, non aspettarti altro", dirà l'uomo. Per quel giorno, però, il bar verrà lasciato nelle mani di Idil, perché Hatice e Ceyda usciranno prima per andare al cimitero da Yeliz, dove arriverà Bahar. Emre dovrà assentarsi per un po' di tempo e Idil resterà da sola nell'attività, delusa e arrabbiata. La ragazza inizierà a rompere tutti i piatti che le capiteranno a tiro e in quel momento entrerà Sirin.

Quest'ultima, divertita, guarderà la ragazza che appena la vedrà sarà pronta ad attaccarla. "Cos'hai da guardare?", chiederà dando vita a un litigio. Sirin troverà pane per i suoi denti e dopo la discussione Idil le sputerà una gomma da masticare nei capelli. Una volta fuori dal bar, Sirin si libererà della gomma e la butterà per terra, proprio nel momento in cui arriverà Emre. L'uomo rimprovererà Sirin invitandola a usare il cestino e a quel punto la ragazza si prenderà la sua rivincita: "Questa gomma era nei miei capelli ed è stata una tua dipendente a lanciarmela". Emre tornerà subito sui suoi passi e, dopo aver chiesto scusa a Sirin, le assicurerà che la ragazza sarà punita.

Brutta sorpresa per Sirin a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 22 novembre, Emre offrirà un caffè a Sirin per farsi perdonare, ma lei preferirà rimandare l'appuntamento. Da questo primo incontro sarà chiaro che Sirin ha fatto colpo su Emre, che sarà affascinato da lei senza sapere nulla della sua vita. L'indomani, Sirin si sveglierà presto come al solito e troverà Enver e Hatice molto indaffarati che spostano mobili per la casa. La ragazza non capirà, ma ci penserà suo padre a spiegarle cosa succede: "Abbiamo affittato la tua stanza". Sirin non crederà alle sue orecchie, ma Enver le ripeterà: "Abbiamo affittato la tua stanza a una ragazza". "Una sconosciuta verrà a vivere con noi?", chiederà Sirin perplessa a sua madre.

Hatice le dirà che non è una sconosciuta, ma è la cugina di Emre. La ragazza sarà fuori di sé dalla rabbia, ma i genitori non le daranno ascolto e continueranno a sistemare la stanza da affittare. Sirin, però, non saprà ancora che a convivere con lei sarà proprio la ragazza con cui ha litigato al bar il giorno prima.

Nuova vita per Ceyda, Hatice e Sirin dopo l'addio a Yeliz

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Arif ed Enver sono andati a parlare con Emre, pregandolo di assumere Ceyda al suo bar. I due uomini hanno spiegato che Bahar non tornerà presto e che la sua amica potrebbe sostituirla. Enver ha aggiunto che teme che Ceyda possa farsi del male per la morte di Yeliz e un lavoro potrebbe aiutarla a voltare pagina verso una nuova vita.

Emre non ha voltato le spalle a questa richiesta d'aiuto ed è andata a parlare con Ceyda per proporle il lavoro. L'uomo, inoltre ha assunto anche Hatice per aiutare la sua ex ad ambientarsi meglio e a sentirsi meno sola. La vita dei protagonisti de La forza di una donna è cambiata molto dopo l'addio a Yeliz. Anche Sirin sta lavorando, ma la sua nuova vita non le piace affatto. La ragazza è stata costretta da Enver a fare la commessa in un negozio di tessuti. Sirin ha fatto già scappare le prime clienti dicendo loro che le stoffe non sono di buona qualità ed è solo all'inizio.