Cambio di programmazione per La forza di una donna nel corso delle settimane di dicembre. L'appuntamento con la soap del primo pomeriggio di Canale 5 è confermato nel daytime feriale, ma a differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane, avrà una durata più lunga.

Il motivo è legato alla sospensione nel daytime feriale dell'appuntamento con Amici 25, che come di consueto andrà in pausa durante il periodo delle festività natalizie.

Nuovo cambio di programmazione per La forza di una donna a dicembre

La forza di una donna continuerà la sua regolare messa in onda per tutto il mese di dicembre e non si fermerà neppure durante il periodo delle feste natalizie.

Al momento la messa in onda è confermata in daytime e a differenza di quanto accade attualmente, andranno in onda degli episodi più lunghi.

A partire dal 22 dicembre, invece, l'appuntamento con il daytime di Amici 25 andrà in pausa e per non lasciare scoperta quella fascia oraria, che andrà a fare da traino all'appuntamento con Dentro la notizia, si punterà proprio sulla serie turca.

Mediaset aumenta la durata de La forza di una donna in daytime a dicembre: ecco quando

Gli episodi de La forza di una donna andranno in onda dalle 16 alle 16:55, dopodiché la linea passerà al talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, che in passato, proprio grazie al traino della serie, aveva ottenuto ascolti più alti rispetto a quelli attuali.

Con questo cambio di programmazione, inoltre, la serie tornerà a sfidarsi apertamente con Il Paradiso delle signore, la soap pomeridiana di Rai 1 che in questi mesi ha dimostrato di soffrire parecchio la concorrenza della soap turca.

Lo scorso anno, quando andava contro il daytime di Amici 25, la soap otteneva una media fissa compresa tra il 19 e il 21%. Quest'anno, invece, la media Auditel si è assestata tra il 16 e il 17%.

Record di ascolti per La forza di una donna nel sabato pomeriggio di Canale 5

In attesa dei prossimi episodi più lunghi della serie turca, lo scorso sabato pomeriggio è arrivato il record di ascolti per La forza di una donna.

La soap ha registrato una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori in daytime, pari a uno share del 20%, con punte di oltre il 23%.

Un risultato eccellente, tenendo conto che su Rai 2 andava in onda la semifinale di Sinner valida per gli ATP di tennis che si sono svolti a Torino, seguita da una media di oltre due milioni di appassionati pari a uno share del 19%.