Helena Prestes è volata in Brasile qualche giorno fa e alcuni attenti utenti social si sono accorti che anche il suo ex Carlo Motta è in Sudamerica in questo periodo. Javier Martinez ha reagito in modo inaspettato alle insinuazioni di chi è convinto che i due modelli si possano vedere di nascosto: il concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, infatti, ha punzecchiato gli hater invitandoli a continuare a sparlare perché lui si diverte molto a vederli rosicare.

Il viaggio in Brasile fa discutere

Anche se la loro edizione del Grande Fratello si è conclusa molti mesi fa, non accennano a placarsi le chiacchiere su Helena e Javier.

Negli ultimi giorni, ad esempio, sui social si è parlato molto della scelta della modella di partire per il Brasile senza il fidanzato (impegnato con il campionato di pallavolo a Terni), a maggior ragione da quando si è saputo che Carlo Motta è in vacanza nello stesso posto.

Non ci sono prove che i due ex si sarebbero visti, ma il fatto che sono in Sudamerica nello stesso periodo è bastato per scatenare le insinuazioni dei più scettici.

Helena e Carlo curtindo o Brasil juntinhos AHAHAHAHAHAHAHAHAHA eu to passada com essa história ela deixou o corno do Javier e foi na cara dura aproveitar o BR no mesmo tempo que o ex e no mesmo lugar #heleners #javi7 #helevier #zeudiners pic.twitter.com/fdW3vS6yVp — Zoe 🦘 (@zoemarcx) November 10, 2025

"Helena e Carlo si stanno godendo il Brasile, e io sono sconvolta", ha commentato un'utente di X quando ha saputo di questa coincidenza.

La replica piccata di Javier

Dopo giorni di silenzio, Javier ha deciso di rispondere alle frecciatine di chi sostiene che Helena sarebbe in Brasile con l'ex fidanzato.

"Posso sbilanciarmi per una volta? Hater rosicate, e continuate a metterci tutto l'impegno perché mi diverto tantissimo", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello in una storia che ha postato su Instagram il 10 novembre.

Anche senza fare nomi, Martinez ha lasciato intendere che si fida ciecamente della compagna e sa che è volata in Sudamerica solo per lavoro.

La crisi in estate

Qualche mese fa sul web si parlava insistentemente di una presunta crisi in corso tra Helena e Javier, e a scatenarla sarebbe stato un incontro tra la modella e l'ex Carlo dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Interpellati da Silvia Toffanin su queste voci, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier le hanno confermate in parte: il pallavolista, in particolare, ha raccontato che c'è stato un periodo difficile durante l'estate ma l'amore è stato più forte di tutto.

A Verissimo, inoltre, Martinez ha spiegato che ha scelto di perdonare la leggerezza della compagna di non avergli detto che aveva rivisto Motta (lei ha detto di non averlo fatto per non far rimanere male il fidanzato per una chiarimento di poca importanza), ma ci ha tenuto a specificare che non ci sarebbe stato nessun tradimento.

Dopo aver superato questa crisi, Helena e Javier sono andati a convivere a Terni.