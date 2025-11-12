Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello sarà sofferente quando scoprirà che non gli verrà concesso il prestito dalla banca, di cui ha bisogno per iniziare il suo nuovo percorso professionale.
Intanto, Enrico sarà pronto a cambiare vita dopo aver dato le dimissioni dalla clinica del prof Di Meo, mentre Mimmo si renderà conto di non voler proseguire la carriera in polizia, pronto a dare le dimissioni e ne parlerà anche con la sua famiglia.
Marcello sofferente: cosa succede ne Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 novembre
Per Marcello arriverà il momento di rialzarsi in piedi e ripensare al modo in cui dovrà organizzare la sua nuova vita, dopo la fine della relazione con la contessa Adelaide.
Avrà un po' di idee da sperimentare e una di queste riguarda l'interesse verso il settore degli elettrodomestici industriali.
Una strada nuova che vorrebbe intraprendere al più presto, anche se per farlo avrà bisogno di un’ingente somma di denaro.
Per tale motivo deciderà di recarsi in banca, nella speranza di ottenere un prestito, che però non gli verrà concesso. Un duro colpo per Marcello, che dopo questo rifiuto non potrà nascondere la sua sofferenza, amareggiato dal fatto che in tal modo si ritroverà costretto a mettere da parte il suo sogno professionale.
Enrico cambia la sua vita, Mimmo sorprende suo padre
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Mimmo annuncerà ai familiari di aver deciso di lasciare la polizia per iniziare un nuovo percorso professionale.
Una decisione che sorprenderà il padre del ragazzo, furioso nei confronti di Mimmo per questa scelta che riterrà priva di senso.
Anche per Enrico Proietti arriverà il momento di cambiare vita: il medico lascerà definitivamente la clinica del prof Di Meo e sarà pronto a cercare lavoro altrove.
Roberto Landi, invece, riceverà una lettera da parte del suo ex, Mario, attualmente fidanzato con Caterina: la missiva, però, rischierà di finire nelle mani di Fulvio.
Caterina aveva annunciato il suo fidanzamento
Negli episodi precedenti della soap, la figlia del magazziniere Fulvio aveva annunciato di essersi fidanzata con un ragazzo che l’aveva resa finalmente felice.
Nel momento in cui aveva mostrato la foto, le Veneri si erano rese conto che parlava di Mario, già conosciuto in precedenza per il suo lavoro al Circolo.
Una doccia fredda per Roberto, dato che lui e Mario avevano vissuto una storia d’amore segreta a Milano, prima che il ragazzo decidesse di trasferirsi a Roma.