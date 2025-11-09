Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nel finale del mese di novembre. L'appuntamento con la soap opera è confermato nel daytime pomeridiano ma, per la giornata di lunedì 24 novembre, la nuova puntata in prima visione assoluta sarebbe a rischio.

Il motivo è legato alle elezioni regionali che si svolgeranno in tre regioni d'Italia e che potrebbero spingere il Tg1 a prendere la linea nel corso del pomeriggio con uno speciale dedicato ai risultati elettorali.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10: la soap a rischio lunedì 24 novembre

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è confermato nel daytime della rete ammiraglia anche se, per la giornata di lunedì 24 novembre, sarebbe in bilico la messa in onda in prima visione.

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia potrebbe subire delle modifiche per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che, nelle giornate del 23 e 24 novembre, si svolgeranno in Campania, Puglia e Veneto.

La tornata elettorale terminerà alle 15:00, dopodiché potrebbe esserci lo speciale del notiziario che farebbe saltare la messa in onda de Il Paradiso delle signore alle 16:00.

Marcello Barbieri riparte da zero nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Nel caso in cui la puntata dovesse saltare, non è escluso che i vertici della tv di Stato possano decidere di recuperarla nel daytime del sabato pomeriggio, così come è accaduto già diverse volte in passato, nello slot orario che va dalle 15 alle 16 circa, subito dopo il talk show Bar Centrale condotto da Elisa Isoardi.

Intanto, le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nella seconda parte del mese di novembre rivelano che Marcello si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita lavorativa dopo la fine della relazione con Adelaide, che gli causerà non pochi problemi dal punto di vista economico.

Enrico e Mimmo pronti a cambiare vita

Intanto Enrico si renderà conto di dover fare una scelta importante dal punto di vista professionale e, dopo essersi confrontato con Marta, deciderà di rassegnare le sue dimissioni dalla clinica del dottor Di Meo, liberandosi così dai ricatti del primario.

Anche per Mimmo arriverà il momento di rivalutare la sua vita professionale: il ragazzo deciderà di rassegnerà le sue dimissioni dalla Polizia per iniziare a seguire le sue vere aspirazioni.

Nel momento in cui Mimmo ne parlerà con la sua famiglia, finirà per scatenare un vero e proprio terremoto: suo padre si opporrà fermamente alla decisione del ragazzo, mostrandosi durissimo nei suoi confronti.