Continua l'appuntamento settimanale con Tradimento, la seguitissima soap opera turca di Canale 5 con protagonisti Asena Girisken, Cem Bender e Feyza Sevil Gungor.

Gli spoiler della puntata che andrà in onda in prima serata venerdì 14 novembre mettono in evidenza alcuni colpi di scena. In particolare le anticipazioni rivelano che Kahraman scopre che Sezai è il suo vero padre, quest'ultimo confessa in tribunale di non voler divorziare dalla moglie, mentre Kahraman va via di casa e abbandona quelli che sono gli interessi della sua famiglia.

Kahraman scopre che Sezai è suo padre

Kahraman incontra Mualla mettendole in mano un test del DNA dal quale emerge che Sezai è il suo vero padre . La donna viene stravolta dalla notizia [VIDEO] e pensa che si tratti di un inganno. Dal momento che Sarpoglu non è un Dicleli, prende una decisione inaspettata: vuole rinunciare al suo posto di lavoro e alle sue ricchezze andando via da casa per ripartire da zero con una nuova vita. Dicleli soffre molto per la decisione di Kahraman, in quanto si sente abbandonata e cerca conforto da Celal. Successivamente Mualla si reca da Guzide supplicando Oylum e il nipote di ritornare a vivere con lei. Mentre questi ultimi accolgono la proposta della donna, Oylum non si da pace continuando a chiedersi cosa sia successo quando è nata e chi siano i suoi veri genitori.

Pertanto si rivolge a Celal per far luce su quanto realmente accaduto.

Sezai ama ancora Guzide

Kahraman raggiunge Sezai per discutere rivelandogli che, nonostante ce la stia tutta mettendo, non ce la fa a vederlo come il suo vero padre. L'uomo sente ancora un sentimento profondo nei confronti di Guzide e nel corso di un'udienza in tribunale rivela di non volere il divorzio. Frattanto Dundar raggiunge la scuola di Oyku e, per via di un fraintendimento tra l'insegnante e Tarik, il giovane riesce a portare via con sè la piccola. Kaharaman e Oylum si recano a casa di Guzide per una cena alla quale partecipa anche Mualla nonostante la stessa non abbia ricevuto alcun invito. La donna si presenta con dei manicaretti preparati appositamente per Guzide e chiede scusa a lei e alla sua famiglia per tutte le sofferenze loro arrecate.

Intanto Umit ha riscosso un grande successo nell'organizzazione del compleanno di Asya e si gode le sue soddisfazioni sul lavoro.

Oyku nasconde la verità al padre

Dundar si presenta a scuola di Oyku come suo fratello e, dopo essere riuscito a portarla via, l'accompagna a casa. I due decidono di fare una sorpresa a Yesim preparandole una cenetta; tuttavia la donna non si mostra per niente felice. Frattanto Tarik raggiunge Guzide, poiché è convinto che sia stato Ozan ad andare a prendere a scuola Oyku, ma viene allontanato malamente. Subito dopo si reca arrabbiato da Yesim credendo sia stato Dundar, però non lo trova in casa, in quanto Umit ha messo in guardia la donna. Oyku racconta una bugia per non fare scoprire al padre la verità .

Tradimento: puntata di venerdì 7 novembre

Nella puntata precedente di Tradimento andata in onda il 7 novembre, l'ostetrica Cemile ha scoperto che Tarık ha avuto a che fare con lo scambio dei neonati. I due hanno avuto un confronto nel corso del quale la donna si è sentita male a causa di un infarto ed è morta. Mentre Yesim e Tarik hanno divorziato e Selin e Tolga si sono riappacificati.