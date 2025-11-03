Nuovo cambio palinsesto per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime della rete ammiraglia Rai a partire dal prossimo 4 novembre.
Dopo l'esperimento nel far slittare la messa in onda della serie di circa 12-13 minuti rispetto al solito, anticipando l'edizione del pomeriggio del Tg1, si tornerà nuovamente al vecchio palinsesto.
La messa in onda delle nuove puntate, infatti, tornerà nuovamente alle ore 16:00 al termine de La volta buona, per proseguire fino alle 16:50 circa.
Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore dal 4 novembre
La Rai aveva deciso di sperimentare un nuovo orario per Il Paradiso delle signore nella giornata del 31 ottobre, anticipando la messa in onda dell'edizione pomeridiana del Tg1 alle 16:00.
In questo modo, la soap opera italiana con Vanessa Gravina e Pietro Masotti avrebbe evitato lo scontro diretto con La forza di una donna, la soap opera turca di Canale 5 che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2 milioni di spettatori, riuscendo a registrare uno dei dati percentuali più alti dell'intera giornata.
La mossa si era rivelata vincente dato che, la puntata di venerdì scorso della soap italiana, aveva superato la soglia del 18% di share arrivando a sfiorare la media di 1,6 milioni di spettatori.
La soap Il Paradiso delle signore non slitta più in daytime
In un primo momento si era optato per la messa in onda regolare alle 16:15 circa ma, alla fine, non sarà più così.
Per ora, a partire dal 4 novembre e per i successivi giorni di programmazione, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore tornerà in onda alle ore 16:00: la soap, quindi, non slitterà più al termine del Tg1 del pomeriggio, bensì prenderà la linea al termine del talk show La volta buona.
Questa sarà la collocazione ufficiale in attesa che arrivino ulteriori valutazioni da parte dei vertici della tv di Stato sulla collocazione definitiva nel palinsesto invernale di Rai 1.
Marcello si scontra con la sua ex Adelaide nei prossimi episodi
Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera rivelano che Adelaide non si farà scrupoli a puntare il dito contro Rosa e Marcello, intenzionata a rendergli la vita impossibile dal punto di vista lavorativo dopo che l'hanno pugnalata alle spalle con il loro fidanzamento.
La contessa deciderà di mettersi a indagare sul conto della giornalista, pronta a far emergere degli eventuali dettagli scomodi sul suo passato, così da poter metterla alla berlina.
Marcello, però, non gradirà questo modo di fare della sua ex compagna e passerà all'attacco: tra i due ci sarà un nuovo acceso confronto.
Marina Valli, invece, dopo un periodo di assenza tornerà a Milano e si dedicherà alla presentazione per il lancio del suo nuovo album. Sarà Roberto a proporle di organizzare un evento proprio al Paradiso delle signore.