Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una convivenza forzata per uno dei protagonisti. Nell’episodio che andrà in onda lunedì 22 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Marcello avrà trascorso la notte nello chalet di Saint Moritz insieme ad Adelaide, dopo aver temuto che la contessa potesse compiere un gesto estremo. Barbieri telefonerà a Rosa per giustificare la sua assenza da Milano proprio a ridosso del Natale. Adelaide, nel frattempo, origlierà la conversazione e, quando il suo ex fidanzato lascerà la dimora di montagna, si abbandonerà a un commento solitario e sibillino.

Le sue parole non lasceranno presagire nulla di buono e faranno intuire il desiderio di vendetta.

Adelaide ascolta la telefonata che Marcello fa a Rosa

Marcello telefonerà a Rosa il giorno dopo la sua partenza da Milano per la Svizzera. La giornalista si troverà nel suo ufficio a Il Paradiso delle signore quando riceverà la chiamata del fidanzato, ancora a Saint Moritz come ospite di Adelaide nello chalet di montagna. La contessa origlierà la conversazione, che non sarà affatto semplice: mentre Barbieri tenterà di giustificare la sua permanenza all’estero a casa di Adelaide, Rosa sarà furibonda. Marcello cercherà di essere chiaro con la compagna, provando a farle comprendere il suo punto di vista: "Non ho altra scelta, lo sai".

Camilli, però, non la penserà allo stesso modo, soprattutto perché i due sarebbero dovuti partire a breve per Bologna, dove li attendeva la madre di Rosa per festeggiare il Natale. Il tono della giornalista lascerà trasparire tutta la sua frustrazione e rabbia per la decisione del fidanzato di restare accanto alla sua ex: "Ti ho già detto che va bene, cosa vuoi sentirti dire?".

Adelaide preannuncia la sua vendetta contro Marcello

Nel frattempo, Marcello lascerà lo chalet di Saint Moritz per tornare a Milano e trascorrere il Natale insieme a Rosa. Il saluto tra i due ex fidanzati, Barbieri e Adelaide, non sarà affatto cordiale. Marcello apparirà sfinito e infastidito dalla situazione creatasi con la contessa dopo la notte trascorsa con lei.

Prima di andarsene, Barbieri le rivolgerà un freddo e tagliente: "Buon Natale". Adelaide, dal canto suo, risponderà con un altrettanto distaccato: "Buon viaggio". Subito dopo, però, la contessa si lascerà andare a un monologo sibillino che non farà presagire nulla di buono: "Sono ben altre le catene con cui dovrai fare i conti". A questo punto si aprono diversi scenari plausibili, tutti riconducibili alla vendetta di Adelaide contro Marcello. Le catene potrebbero riferirsi a quelle dell’automobile, ipotizzando una manomissione da parte della contessa. Tuttavia, questa pista appare poco credibile: Adelaide difficilmente avrebbe potuto uscire dallo chalet per sabotare la macchina di Marcello, considerando che in casa c’erano solo loro due, dopo che Italo era stato cacciato per essersi intromesso troppo nella vita privata della nobildonna.

L’ipotesi più verosimile è invece che quelle catene alludano al carcere, dove Barbieri potrebbe finire. Un’idea che trova conferma anche nelle recenti dichiarazioni di Vanessa Gravina, che in un’intervista ha accennato proprio al piano della contessa, citando sia le celle di clausura sia quelle del carcere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha avvertito Rosa del suo viaggio in Svizzera

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha ricevuto una telefonata allarmante da Adelaide, durante la quale ha appreso l’intenzione della sua ex di volerla fare finita. Sentendosi in colpa, Barbieri ha deciso di partire per la Svizzera e raggiungere la contessa, nonostante Matteo gli avesse consigliato di restare a Milano temendo una trappola. Rosa, intanto, è rimasta molto ferita dalla decisione del fidanzato, ma non ha potuto fare altro che accettare la situazione.