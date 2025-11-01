Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un atteso faccia a faccia fra due protagonisti, quello tra Roberto Landi e Mario Oradei. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 novembre alle 16 su Rai 1, Roberto si imbatterà in Mario e, una volta di fronte all’ex, pretenderà da lui spiegazioni sulla sua storia d’amore con Caterina e sui loro trascorsi insieme. Nel frattempo, Umberto accetterà di aiutare Adelaide a vendicarsi di Rosa e Marcello, mentre Irene confiderà a Delia i suoi problemi sentimentali.

Roberto e Mario faccia a faccia

Venerdì 31 ottobre, Roberto ha avuto una doccia fredda scoprendo l’identità del fidanzato di Caterina, che non è altri che il suo ex compagno Mario Oradei. Rimasto sconvolto per quanto appreso, Roberto si imbatterà in Mario e, nella puntata del 3 novembre, i due si troveranno faccia a faccia. Oradei non potrà sottrarsi al confronto con Landi, il quale sarà chiaro con lui: “Abbiamo tante cose di cui parlare”. Roberto, inoltre, confiderà nuovamente a Marta i suoi tormenti sentimentali e la sua delicata situazione personale. È bene ricordare, infatti, che la giovane Guarnieri è l’unica, al momento, a essere al corrente dell’omosessualità di Roberto. Intanto, quello fra Roberto e Mario non sarà l’unico faccia a faccia atteso, poiché ci sarà anche quello fra Marcello e Adelaide, e i toni non saranno certo amichevoli.

La contessa sarà infatti infuriata con il suo ex, che proverà a giustificare il suo comportamento e la decisione di annullare le nozze.

Adelaide e Umberto alleati nella vendetta contro Rosa e Marcello

Nel frattempo, Adelaide non deporrà l’ascia di guerra contro Marcello e Rosa, anzi, sarà pronta a una spietata vendetta. Al suo fianco cercherà l’alleanza di suo cognato Umberto, che le prometterà di aiutarla, ma a una condizione: il suo coinvolgimento non dovrà emergere in alcun modo. Probabilmente, Guarnieri non vorrà far sapere a sua figlia Marta di essere nuovamente coinvolto in loschi affari, come in passato. Intanto, Irene si troverà a riflettere sulla sua vita sentimentale con Delia, mentre Caterina racconterà alle Veneri il suo weekend trascorso con Mario.

Tuttavia, dal racconto della commessa emergerà che il fidanzato non è stato molto intraprendente con lei, e anche Agata storcerà il naso, visto che la collega non parlerà nemmeno di qualche bacio scambiato con Mario.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario è fidanzato con Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Mario si è presentato al magazzino del negozio di moda per conoscere Fulvio, il padre di Caterina. Il signor Rinaldi ha scambiato qualche parola con il fidanzato di sua figlia, invitandolo a cena. Nel frattempo, Oradei è andato in negozio, dove ha abbracciato la sua ragazza, felice per la sorpresa. Tuttavia, proprio durante il loro avvicinamento, Roberto si è accorto di quanto stava accadendo e ha scoperto che il suo ex fidanzato ha una storia d’amore con la Venere.