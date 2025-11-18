Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la signorina Cipriani avrà un appuntamento galante con un ammiratore già notato in precedenza. Nell'episodio che andrà in onda lunedì 24 novembre alle 16 su Rai 1, Irene accetterà l'invito di Cesare Brugnoli e andrà con lui al cinema. Intanto Marcello e Rosa decideranno di convolare a nozze, e la notizia del loro matrimonio imminente verrà condivisa con Irene e Delia.

Irene e Cesare Brugnoli vanno al cinema insieme

Irene Cipriani si troverà impegnata nella ricerca di un compagno, spinta dalla proposta della zia Sandra che l'ha designata come erede del suo patrimonio, a condizione che contragga matrimonio con l'uomo giusto.

Dopo la deludente esperienza con Giorgio, l'imprenditore amico del signor Rinaldi, che non ha soddisfatto le sue aspettative a causa della sua calvizie, il capocommessa concederà a un nuovo pretendente l'occasione di avvicinarsi a lei. Sarà Cesare Brugnoli a invitarla al cinema, e Irene accetterà con entusiasmo. È bene ricordare che fin dal primo incontro in negozio fra i due ragazzi è scattata subito una simpatia e un'attrazione particolare. I due trascorreranno del tempo insieme, anche se le anticipazioni non svelano ancora l'esito della loro serata.

Rosa e Marcello annunciano il matrimonio

Nel frattempo, Irene Cipriani e Delia Bianchetti verranno a sapere che Rosa e Marcello hanno deciso di sposarsi, e sarà proprio la giornalista a confidare alle amiche la lieta notizia.

A Il Paradiso delle signore, invece, farà il suo ingresso Helenio Herrera, celebre allenatore dell'Inter, offrendo al dottor Landi l'occasione di valorizzare la presenza di un personaggio di spicco del mondo sportivo. Odile, invece, continua a cadere nelle manipolazioni di Ettore, che tenterà ancora una volta di conquistarla. Il piano subdolo del direttore creativo della Galleria Milano Moda ha un unico obiettivo: distruggere Adelaide Di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri a ogni costo, anche ingannando Odile. Fulvio Rinaldi, intanto, insieme a Johnny Pastore, si impegnerà a ridare slancio alla ciclofficina di Armando Ferraris, l'ex magazziniere partito per la Grecia da qualche mese per prendersi cura di un vecchio amico.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Irene ha visto Cesare Brugnoli in negozio

Nei precedenti episodi trasmessi su Rai 1, in negozio è arrivata Chiara Brugnoli, una violoncellista proposta da Tancredi Di Sant'Erasmo come testimonial della nuova rubrica della rivista dedicata alle donne. Una volta giunta in atelier, Chiara ha conosciuto la capocommessa, che l'ha incoraggiata a credere di più in se stessa. La musicista ha rivelato che quelle appena udite erano le stesse parole che le ripete ogni giorno suo fratello. In quell'istante ha fatto il suo ingresso proprio Cesare, il fratello di Chiara, che ha notato subito Irene, la quale è rimasta piacevolmente colpita dal ragazzo. Delia, nel frattempo, ha osservato di nascosto i fratelli Brugnoli, concentrandosi soprattutto su Cesare.

La sera, a casa con le sue amiche e colleghe Irene e Rosa, Delia ha suggerito a Irene di dare una possibilità a Brugnoli, poiché le sembra adatto a lei. Rosa, invece, ha consigliato all'amica ancora single di prestare attenzione agli uomini che le stanno attorno, ricordandole che l'amore, a volte, è più vicino di quanto si creda. Sono state anche trattate le vicende di Mimmo, che ha deciso di stravolgere la sua vita licenziandosi. Mentre Concetta è venuta a sapere la notizia da sua figlia Agata, Ciro lo ha scoperto dal capo del giovane Burgio, rimanendo sconvolto. La sera, a cena a casa della famiglia Puglisi, Ciro si è infuriato con il genero per non aver saputo la verità direttamente da lui.

Agata ha poi suggerito a suo padre di assumere al Gran Caffè Amato il suo fidanzato e, nel frattempo, Concetta ha provato a mediare la situazione. Mimmo, intanto, ha scoperto che il signor Puglisi aveva sentito di nascosto suo padre Carmelo, nonostante il ragazzo avesse deciso di chiudere ogni rapporto con lui, e ne è nata una lite furiosa. È proseguita anche la storia d'amore tra Enrico e Marta, che si sono chiariti dopo una discussione nata dalle menzogne ​​raccontate dal medico. Marta, innamorata e paziente, ha perdonato il fidanzato, sostenendolo nella sua decisione di licenziarsi. Enrico, infatti, ha presentato le dimissioni, ma Di Meo non le ha accettate, arrivando persino a minacciarlo di denuncia.

Convinto che Enrico non si sarebbe recato in commissariato, il professore ha dovuto ricredersi quando ha capito che il dottor Proietti era disposto persino ad autodenunciarsi pur di salvaguardare la propria integrità. Di Meo, quindi, non ha potuto fare altro che accettare la scelta di Enrico.