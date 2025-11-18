La seconda parte del daytime di Amici del 18 novembre è stata dedicata al legame speciale che è nato tra due allievi della scuola. Qualche giorno fa Flavia aveva rifiutato Plasma dicendo che da parte sua c'era solo un'amicizia, ma col passare del tempo la situazione è cambiata: il cantante ha continuato a corteggiare la compagna di classe e lei ha ceduto. I due si sono baciati in camera da letto, lontano dagli occhi indiscreti degli altri.

Dal due di picche al bacio

Non sono passate neanche due settimane da quando i fan di Amici hanno assistito al "due di picche" che Flavia ha dato a Plasma nella casetta.

Senza girarci troppo intorno, infatti, la titolare della scuola aveva detto al compagno di classe che non contraccambiava il suo interesse e che da lui voleva solo una bella amicizia.

Oggi, 18 novembre, su Canale 5 sono state trasmesse nuove immagini dei due ragazzi e del feeling che hanno coltivato davanti alle telecamere nell'ultimo periodo.

Ad un certo punto l'allievo ha preso in braccio la coinquilina e l'ha portata in camera da letto per un faccia a faccia lontano da occhi indiscreti.

Plasma ha corteggiato Flavia con carezze e dolci parole, e lei alla fine ha ceduto. I due si sono dati un lungo bacio e il giorno dopo lei ha raccontato tutto all'amica Valentina: "Mi fa stare bene".

Le due coppie di questa edizione

Flavia e Plasma non sono i primi allievi di Amici 25 che hanno instaurato un legame speciale nella casetta dove vivono tutti i titolari della classe.

La scorsa settimana, infatti, i fan hanno scoperto che anche tra Riccardo e Maria Rosaria è nato un feeling particolare che col passare del tempo si sta consolidando sempre di più.

Al momento, dunque, nella scuola ci sono due coppie e i telespettatori sono curiosi di sapere come si evolveranno questi rapporti quando inizierà la fase più delicata del talent, il serale.

I colpi di scena dopo l'ultima puntata

Dopo lo speciale di Amici che è andato in onda domenica scorsa, nella scuola è successo di tutto.

La notizia che ha spiazzato di più il pubblico è sicuramente quella del ritiro di Michelle: dopo l'ennesimo ultimo posto nella gara di canto, l'allieva di Lorella Cuccarini ha deciso di abbandonare il programma ma le è stato detto che potrà rifare i casting quando vorrà.

Opi, invece, ha avuto un faccia a faccia con Anna Pettinelli e si è detto un po' deluso dalle insufficienze che lei gli ha dato all'esame. Quando il ragazzo ha chiesto all'insegnante di poter continuare a scegliersi da solo le cover da preparare per le puntate, lei ha tuonato: "Questo è il mio lavoro, è compito mio selezionare le canzoni che dovete fare, sennò che ci sto a fare qua? Sono molto perplessa".