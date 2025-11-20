Cambio programmazione su Rai 1 nella giornata di venerdì 21 novembre 2025. Il daytime della rete ammiraglia subirà delle modifiche per lasciare spazio alla semifinale della Coppa Davis che troverà spazio nel daytime della rete ammiraglia.

A subire modifiche sarà l'orario di inizio de Il Paradiso delle signore che anticiperà di un'ora rispetto al solito mentre Vita in diretta non sarà in onda.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 21 novembre: la soap va in onda prima

Il daytime di Rai 1 del prossimo venerdì pomeriggio subirà dei cambiamenti dovuti alla scelta di trasmettere in diretta sulla rete ammiraglia la semifinale di Coppa Davis che andrà in onda a partire dalle 16 in poi, comportando un po' di variazioni.

Una di queste riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, la serie pomeridiana di Rai 1 con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, che non sarà trasmessa nell'orario canonico delle 16.

L'episodio che concluderà la settimana di programmazione della soap opera sarà in onda a partire dalle 15, subito dopo una puntata breve del talk show La volta buona.

Il tennis stravolge il palinsesto pomeridiano di Rai 1 del 21 novembre

A seguire, poi, spazio all'appuntamento con il tennis in diretta da Bologna che occuperà anche lo slot orario di Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che si fermerà per un giorno in daytime.

Alle 18:40, invece, è confermato l'appuntamento del preserale con il quiz L'Eredità condotto da Marco Liorni.

Una ulteriore variazione di programmazione per Il Paradiso delle signore è in programma anche lunedì 24 novembre su Rai 1.

La soap opera, per lasciare spazio allo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali, andrà in onda dalle 15 alle 15:50, per poi lasciare spazio al notiziario che andrà in onda fino alle 17.

Adelaide esce di scena dal cast de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni dei prossimi de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che per Adelaide arriverà il momento di una lunga pausa.

La contessa uscirà di scena per diverse settimane e non sarà al centro delle trame, dopo la clamorosa batosta ricevuta da Marcello, che ha scelto di annullare il loro attesissimo matrimonio.

Adelaide Di Sant'Erasmo, però, tornerà in scena nel corso del gran finale di questa decima stagione della soap opera e non si esclude che possa finalmente svelare la verità a sua figlia Odile sul vero padre, il commendatore Umberto Guarnieri. Un segreto clamoroso taciuto dalla contessa fino a oggi che potrebbe avere delle amare conseguenze nel rapporto tra mamma e figlia nei prossimi episodi della fortunata soap opera di Rai 1.