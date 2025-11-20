"Dico che non sto con Arif, non che non lo amo": con queste parole Bahar pungerà Sarp nella puntata de La forza di una donna di venerdì 28 novembre.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp accuserà Bahar di avere un amante, facendole l'ennesima scenata di gelosia. Lei gli dirà che, a differenza sua, non si è rifatta una vita, pur credendolo morto. Per un attimo, in Sarp, si riaccenderà la speranza di tornare con sua moglie, ma Bahar la spegnerà subito. La donna, infatti, rivelerà che, pur non essendo la fidanzata di Arif, prova per un lui un sentimento.

Arriverà il chiarimento tanto atteso de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo aver impedito a Bahar di scappare, Sarp le parlerà sinceramente. L'uomo aspetterà l'indomani, quando la rabbia sarà un po' passata e sveglierà i bambini con una novità. Sarp dirà a Nisan e Doruk che possono guardare i cartoni animati in auto e chiederà a Piril di lasciarlo da solo con Bahar. Per i due, arriverà il momento dei chiarimenti e saranno tanti gli interrogativi che dovranno trovare una risposta. La prima cosa che Bahar vorrà sapere è come ha fatto Sarp a trovare Sirin per il trapianto quando nessuno sapeva dove fosse. L'uomo le spiegherà che è stata sua moglie a dirgli che la ragazza era a casa di Suat e lui è andato a prenderla.

"Piril mi ha salvato la vita", dirà Bahar, sorpresa per il gesto di generosità della sua rivale. Sarp spiegherà a sua moglie che è stata Sirin a scatenare tutta la catena di eventi che li ha portati a separarsi fino a quel momento. L'uomo rivelerà a Bahar che sua sorella era sul traghetto con lui e quando l'ha rifiutata ha urlato di essere stata molestata, causando la sua caduta. Sarp dirà a Bahar che a salvarlo dal mare è stata Piril che lo ha portato a casa sua e poi le racconterà perché Nezir non gli permette di vivere liberamente. "Ho ucciso un ragazzo per salvare la vita a Piril", dirà Sarp, spiegando a Bahar che si trattava dell'ex di sua moglie, il figlio di Nezir. Dopo la lunga confessione, Bahar inizierà a vedere le cose da un altro punto di vista, ma resteranno in lei ancora molti interrogativi.

Né lei, né Sarp, inoltre, si accorgeranno che Piril sta origliando tutta la conversazione di nascosto.

Sarp proverà ad avvicinarsi a Bahar che lo rifiuterà

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 28 novembre, dopo aver raccontato a Bahar la sua storia, Sarp si avvicinerà a lei, in lacrime. L'uomo abbraccerà sua moglie e tenterà un approccio, ma lei terrà le distanze. Piril sentirà il modo in cui Sarp pregherà Bahar per un'altra possibilità e soffrirà terribilmente. Bahar chiederà a suo marito come mai si sia innamorato così in fretta di un'altra donna, dopo aver saputo che lei e i bambini erano morti. "Quale amore? - dirà Sarp - Io non ho mai amato Piril, tra noi c'è stata solo amicizia".

A quel punto, Bahar gli ricorderà che ha fatto due figli con la donna che dice di non aver mai amato e, anche se non ricorda il momento del concepimento, tra loro c'è stata intimità altre volte. Sarp si giustificherà dicendo che lui pensava di aver perso tutta la famiglia. "Anch'io credevo che fossi morto" , dirà Bahar, ma non ho avuto nessun altro. A Sarp si illumineranno gli occhi: "Arif non è il tuo amante?" chiederà a Bahar che gli risponderà che non c'è nulla tra loro. Subito dopo, però, la donna spegnerà le sue speranze: "Dico che non sto con Arif ma non che non lo amo". Per Sarp sarà un colpo basso e non esiterà a fare a Bahar l'ennesima scenata di gelosia, ribadendo che è ancora sua moglie.

Sarp ha impedito a Bahar di scappare dallo chalet

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Bahar è andata al cimitero a trovare Yeliz con Arif. In questa occasione la donna ha potuto riabbracciare Enver e Hatice e ha anche avuto modo di parlare senza paure. Bahar ha spiegato ad Arif che vuole andare via dallo chalet con Doruk e Nisan e ha chiesto il suo aiuto. La protagonista de La forza di una donna ha detto che subito dopo aver lasciato quel posto avrebbe chiamato la polizia e avrebbe raccontato tutto quello che è successo a lei e a Yeliz. Arif non ha esitato ad offrire il suo appoggio a Bahar e ha aspettato un suo messaggio per rimettersi in macchina e andare a prendere lei e i bambini. Quando tutto sembrava risolto, però, Sarp si è accorto di tutto e ha usato la forza per trattenere Bahar accanto a lui.