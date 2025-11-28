Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un piano ben escogitato da una delle protagoniste della soap. Nella puntata in onda il 5 dicembre, Adelaide compirà un gesto estremo tentando di togliersi la vita, ma sarà un inganno. Nel frattempo, nella puntata in onda il 9 dicembre alle 16 su Rai 1, la puntata darà spazio ai familiari della contessa, disperati per quanto accaduto alla loro amata. Marcello, intanto, sarà sconvolto per l’azione della sua ex e le sue nozze con Rosa sembreranno sempre più lontane.

Adelaide tenta il suicidio, a Villa Guarnieri tutti sono in ansia per lei

A Villa Guarnieri accadrà un fatto destinato a sconvolgere tutti: Adelaide tenterà il suicidio. Nella puntata in onda venerdì 5 dicembre, la contessa cercherà di farla finita e, il 9 dicembre, al ritorno della soap dopo la festività dell’Immacolata, Odile sarà profondamente scossa e si sentirà in colpa per quanto accaduto. Umberto, dal canto suo, informerà Marcello e Rosa della terribile azione compiuta dalla contessa. Barbieri rimarrà turbato dal gesto estremo della sua ex, tanto che le nozze con Rosa verranno inevitabilmente posticipate e l’idea di sposarsi dovrà essere accantonata per il momento.

Adelaide fa credere a tutti di avere tentato di farla finita

Nel frattempo, Marcello chiederà un parere medico a Enrico sulla possibilità che Adelaide possa tentare nuovamente un gesto estremo. Ci sarà però un colpo di scena che ribalterà la situazione, portando a galla una verità altrettanto inquietante. In realtà la contessa non ha tentato il suicidio, bensì ha finto, ingannando così tutti, soltanto per mettere i bastoni fra le ruote a Barbieri e alla sua fidanzata. Quando Adelaide otterrà il suo scopo, ossia riuscire a impedire le nozze, convocherà Rosa per un chiarimento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è rimasto a Roma

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario non si è presentato a Milano alla cena organizzata in suo onore da Caterina.

Oradei ha avvertito la fidanzata spiegando di avere un impegno lavorativo che lo tratteneva a Roma. Nel frattempo, Gianlorenzo Botteri ha affrontato alcuni problemi familiari con il piccolo Teo, situazione che ha spinto Delia a riflettere sulla loro relazione e sugli impegni di un uomo già padre. Rosa e Marcello, invece, hanno iniziato a convivere e si sono lasciati andare alla passione. Adelaide, intanto, ha preferito lasciare Milano dopo l’annullamento del matrimonio e la delusione per aver scoperto la relazione del suo ex fidanzato con la giornalista. Spazio anche alle vicende della Galleria Milano Moda, dove i fratelli Marchesi hanno continuato a tramare alle spalle di Adelaide, Umberto e Odile.

Quest’ultima è caduta nella trappola seduttiva di Ettore, che è riuscito a baciarla per la seconda volta. Tuttavia, Odile non ha gradito la proposta di Marchesi di diventare testimonial della nuova campagna pubblicitaria del negozio, dando così origine a un’accesa discussione.