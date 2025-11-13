Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 novembre Adelaide verrà a sapere che il suo ex Marcello Barbieri ha deciso di sposare subito la sua nuova compagna Rosa Camilli.

Intanto Umberto deciderà di indagare sul rapporto che si è creato tra sua figlia Odile e il nuovo arrivato Ettore mentre Mario annuncerà il suo ritorno a Milano, salvo poi fare un passo indietro, finendo per deludere le aspettative della sua fidanzata Caterina.

Adelaide scopre che l'ex Marcello si sposa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 novembre

Marcello deciderà di non perdere tempo con il suo nuovo amore Rosa: sebbene siano fidanzati da pochissimo tempo, le chiederà di diventare sua moglie, finendo così per spiazzarla e lasciarla senza parole.

La proposta ufficiale avverrà al Circolo e, ben presto, la notizia delle imminenti nozze tra i due arriverà anche alle orecchie della contessa Adelaide, la quale apprenderà la notizia mostrandosi turbata.

Per non perdere ulteriore tempo prezioso, i due giovani innamorati decideranno anche di andare a convivere.

Umberto indaga sulla figlia, Caterina delusa da Mario

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 28 novembre, inoltre, rivelano che Umberto assisterà a una lite tra Odile ed Ettore e resterà particolarmente colpito.

Il commendatore si renderà conto che tra sua figlia ed Ettore c'è del tenero e non un semplice rapporto professionale, al punto da decidere di mettersi a indagare per scoprire come stanno davvero le cose.

Mario, invece, annuncerà il suo ritorno a Milano: una notizia che renderà felicissima Caterina, pronta a trascorrere un po' di tempo in compagnia del suo ragazzo, al punto da organizzare una serata speciale con tanto di cena a lume di candele.

All'ultimo momento, però, Mario annuncerà di non poter più venire: per motivi di lavoro sarà costretto ad annullare la trasferta e finirà per deludere profondamente le aspettative di Caterina.

Il ritorno di Mario come fidanzato di Caterina negli episodi precedenti della soap

Negli episodi precedenti della soap opera, Caterina aveva annunciato la notizia del suo fidanzamento alle veneri, mostrando la foto di Mario Oradei.

Immediata la reazione delle ragazze che ammisero subito di conoscerlo, dato il trascorso di Mario come dipendente del Circolo.

Un colpo di scena inaspettato in primis per Roberto Landi dato che, tra lui e Mario, c'era stata una relazione d'amore clandestina che avevano consumato in gran segreto, stando attenti a non farsi scoprire neppure durante il periodo della convivenza a Milano.