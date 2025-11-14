Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore promettono emozioni e colpi di scena, in onda su Rai 1 dal 17 al 28 novembre alle 16:00. Enrico, pronto a dire la verità ad Anita, esce dalla clinica mentre al "Paradiso Donna" si discute di una nuova proposta editoriale che coinvolge una promettente violoncellista, Chiara Brugnoli. Intanto le vicende di Mimmo e la sua possibile dimissione dalla Polizia generano tensione in famiglia, ma è Rosa che sorprende tutti con una decisione importante: accettare la proposta di matrimonio di Marcello. Tra nuove scoperte e decisioni coraggiose, le Veneri saranno protagoniste di eventi inattesi.

Enrico pronto a rivelare la verità, Chiara Brugnoli al centro dell'attenzione

Enrico, dopo un periodo di riflessione in clinica, ha deciso di confidarsi con Anita. Il suo ritorno segna un momento di svolta, poiché intende finalmente affrontare le bugie che hanno caratterizzato il loro rapporto. Al "Paradiso Donna" si discute di una nuova direzione editoriale. Tancredi ha proposto di focalizzarsi su una "donna dell'arte", e il nome di Chiara Brugnoli, una violoncellista emergente, sembra essere al centro di questa iniziativa. La giovane musicista però cela una personalità complessa e inizialmente timida, che Irene avrà modo di scoprire meglio.

Mimmo lascia la Polizia, Marcello sorprende Rosa con una proposta di matrimonio

Mimmo è diviso tra il dovere e il desiderio di cambiare vita. Dopo un acceso confronto con il padre, riceve finalmente il suo sostegno per lasciare la Polizia. Tuttavia il bisogno di trovare un nuovo lavoro diventa urgente e le tensioni a casa Puglisi aumentano. Nel frattempo Marcello, dopo aver superato i suoi problemi economici grazie all'intervento di Rosa, decide di fare il grande passo e chiede la mano della sua amata. Rosa, commossa, accetta e condivide la notizia con le amiche, segnando un nuovo inizio nella loro storia d'amore.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle signore

Nell'episodio precedente della soap , andato in onda venerdì 14 novembre, Fulvio ha mostrato con orgoglio il capo della nuova collezione a cui ha lavorato, mentre Agata ha reso noto il suo fidanzamento con Mimmo alle amiche.

Nel frattempo Odile ha rivelato le intenzioni di Adelaide a Rosa, portandola a considerare le dimissioni da "Paradiso Donna", ma Marcello è intervenuto per fermarla e affrontare Adelaide . Un incidente ha creato imbarazzo tra Giorgio e Irene, che ha poi confidato alle Veneri il fallimento della loro potenziale storia d'amore. Infine la serata danzante al "Paradiso" ha offerto un ultimo tributo all'amore.