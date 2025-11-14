Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana in prima visione su Rete 4 rivelano che Catalina Lujan apprenderà che Manuel ha intenzione di lasciare la Spagna e trasferirsi a lavorare a Milano. La ragazza chiederà un favore al fratello, pregandolo di rimanere alla tenuta almeno fin quando non sarà diventata madre dei suoi due gemelli.

Manuel appare deciso a lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia

Manuel deciderà di cambiare vita dopo la morte di Jana e del bambino che portava in grembo. L'erede del marchesato, sotto choc per l'arresto della madre Cruz imputata dell'omicidio della nuora, avrà il desideroso di allontanarsi dalla tenuta che gli ha provocato tanto dolore.

Manuel ripenserà alla proposta ricevuta da Don Pedro di trasferirsi a Milano per prendere parte ad un progetto sull'aviazione. L'ingaggio rappresenterà dei rischi poiché in Italia sarà in corso la Prima guerra mondiale. Manuel non apparirà spaventato dall'idea di trovarsi in mezzo al conflitto poiché si sentirà morto dentro. Il figlio di Cruz apparirà sempre più convinto a lasciare la Spagna come spiegato all'amica Blanca, che giungerà a La Promessa per portargli una parola di conforto.

Catalina chiede a Manuel di rimanere in Spagna almeno fino al suo parto

Blanca non osteggerà Manuel nella sua decisione di lasciare la Spagna. Alonso, invece, non ne capirà le ragioni, cercando invano di convincere il figlio a rimanere a La Promessa.

Nella situazione interverrà Catalina, che sarà ormai prossima a dare alla luce i due gemelli. La donna chiederà al fratello di restare alla tenuta fino al giorno del parto e poi potrà partire per il suo sogno italiano. Manuel chiederà consiglio a Blanca, che cercherà di convincerlo a rimandare la partenza per l'Italia dove il conflitto è entrato sempre più nel vivo.

Cruz ha trovato una nuova idea per salvare La Promessa

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda a metà mese su Rete 4, Angela ha salvato Martina, aprendole gli occhi sull'inganno in cui era caduta ad opera dei suoi zii. Ma Cruz ha trovato una nuova idea per salvare la tenuta, organizzando il ritorno di Jacobo e le conseguenti nozze anticipate con Martina.

Quest'ultima è rimasta così stupida da capire che la marchesa aveva qualcosa in mente. La ragazza ha sperato che Jacobo non si facesse abbindolare dalle richieste dei marchesi. Nel frattempo, Ramona ha deciso di seguire Curro e tornare alla tenuta dopo tante insistenze da parte di lui. Jana è apparsa felicissima di rivedere l'ex domestica, decisa a farle delle domande sulle lettere di Dolores ritrovate nella stanza segreta.