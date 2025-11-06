Nisan vedrà Sarp con uno dei gemelli e avrà una crisi di gelosia nella puntata de La forza di una donna di giovedì 13 novembre: "Non sei mio padre, non ti voglio", urlerà chiudendosi nella sua stanza. Le anticipazioni rivelano che Doruk vivrà la situazione in modo diverso da sua sorella, pur essendo anch'egli molto geloso di suo padre. Il bambino andrà in camera di Piril e dormirà con lei e Sarp, riuscendo a conquistare anche la donna con la sua tenerezza. Durante la notte, Piril si alzerà per telefonare di nascosto a Munir e Doruk sentirà tutto.

Doruk conquisterà anche Piril con la sua tenerezza

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la convivenza con Piril e i gemelli sarà ogni giorno più difficile per Bahar e i bambini. Doruk e Nisan non vorranno dividere con altri bambini il loro papà appena ritrovato e questo causerà molta tensione. La sera, Doruk si alzerà dal suo letto dicendo a Nisan che vuole dormire con suo padre. La bambina proverà a fermarlo, ma lui si recherà nella stanza di Sarp. A letto ci sarà soltanto Piril che accoglierà Doruk con tenerezza e lo farà sdraiare accanto a sé, certa che al suo arrivo Sarp sarà molto felice di dormire con lui. Nel frattempo, Nisan uscirà dalla sua stanza per cercare suo fratello e sorprenderà Sarp con in braccio uno dei gemelli.

La reazione della bambina sarà furiosa e, in lacrime, correrà a chiudersi nella sua stanza. "Non sei mio padre, non ti voglio più qui", urlerà a Sarp che tenterà invano di entrare. "Sei il padre dei gemelli". Le urla della bambina faranno spaventare Bahar che correrà subito a vedere cosa succede. L'uomo spiegherà a sua moglie cosa è successo e le dirà che ha fatto sempre molta attenzione a non turbare i bambini ma non ci è riuscito. Bahar andrà a parlare con Nisan e le farà capire che il cuore di un uomo può amare più persone, quindi non deve essere gelosa dei gemelli.

La telefonata di Piril a Munir e la curiosità di Doruk

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 13 novembre, Doruk dormirà tra le braccia di Sarp, mentre Piril si alzerà dal letto senza far rumore.

La donna prenderà il telefono nascosto tra la biancheria e si allontanerà dalla stanza per telefonare a Munir. Doruk si accorgerà di tutto e, temendo che Piril sia sonnambula, la seguirà con curiosità. La donna avvertirà Munir che Sarp le ha fatto molte domande sul rapimento: "Gli ho detto che sei stato tu ad avvisarmi quella sera", dirà. L'uomo protesterà per l'ennesima bugia, ma Piril gli intimerà di reggergli il gioco e se Sarp dovesse chiedergli qualcosa lui dovrà dare la sua stessa versione. Doruk origlierà la telefonata e poi tornerà a letto da suo padre, come se niente fosse accaduto.

La gelosia di Doruk e Nisan per i gemelli

Nelle puntate precedenti, Doruk e Nisan hanno conosciuto i gemelli ma si sono rifiutati di fare amicizia con loro.

I bambini, infatti, sono molto gelosi dei loro fratelli e li considerano i responsabili dell'assenza di Sarp. A farli avvicinare ai gemelli è stata Bahar che come sempre ha trovato le parole giuste. La donna ha spiegato a Doruk e Nisan che sono tutti una grande famiglia e loro dovrebbero accettare Ali e Omar. I bambini da quel momento hanno cambiato atteggiamento e hanno iniziato a giocare con i fratellini, ma è stata solo una calma apparente. Dentro di loro, infatti, sia Nisan che Doruk covano una grande gelosia, soprattutto perché Sarp non riesce ad essere sincero. L'uomo, infatti, passa tutto il suo tempo con Doruk e Nisan, quasi come se Omar e Alì fossero inesistenti. Appena i suoi figli si distraggono, però, Sarp corre dai gemelli e questo agire di nascosto non fa altro che peggiorare la situazione nella mente di Nisan e Doruk.