Idil scoprirà che Emre è il padre del figlio di Ceyda nelle future puntate de La forza di una donna e sembrerà divertita da questo segreto.

Le anticipazioni tv rivelano che la nuovi inquilina origlierà una conversazione di Hatice e Enver e capirà che Ceyda sta nascondendo a suo cugino che è il padre di suo figlio. Idil non dirà nulla, ma insisterà affinché lei e Emre vadano a trovare la madre di Ceyda. La donna non sarà in casa, ma la vicina rivelerà a Emre e Idil che Ceyda ha un figlio di sette anni ed entrambi sembreranno molto sorpresi.

Hatice pronta a tutto per proteggere i sentimenti di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto il segreto di Ceyda non sarà più al sicuro. Tutto avrà inizio quando Arif chiederà a Enver un colloquio in carcere per chiedere come stiano tutti al quartiere. Durante la conversazione, l'uomo si lascerà scappare che tra Sirin e Emre sta nascendo un flirt e Arif sarà perplesso: "Ma Emre è il padre del figlio di Ceyda". Questa notizia lascerà perplesso Enver che quando tornerà a casa ne parlerà con Hatice. La donna, tuttavia, avrà troppo a cuore la salute mentale di sua figlia e quindi chiederà a suo marito di non dire a nessuno quanto ha scoperto. I due non si accorgeranno che Idil ha origliato tutto e ha scoperto che Ceyda ha avuto un figlio da Emre.

Quando la ragazza dirà a Hatice e Enver che lei e Emre andranno in paese a trovare la famiglia di lui, ricomincerà una grande preoccupazione. La nuova inquilina de La forza di una donna, infatti, spiegherà che le farebbe piacere passare anche a trovare la madre di Ceyda che le era molto simpatica. Hatice temerà che al paese si sappia che Emre è il padre di Arda e confiderà a Enver le sue paure. L'uomo continuerà a dire a sua moglie che se dovesse emergere la verità non sarebbe la fine del mondo.

Idil e Emre andranno a trovare la madre di Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice si sentirà incompresa da suo marito. La donna spiegherà che Sirin per la prima volta non è più ossessionata da Sarp: "Ha bisogno dell'amore di Emre", dirà.

Nel frattempo, Idil e suo cugino partiranno per il paese e la ragazza insisterà affinché vadano a salutare la mamma di Ceyda. Emre accontenterà la ragazza, ma non riuscirà ad incontrare i parenti di Ceyda perché verrà a sapere che tutti sono andati in ospedale per Arda, il bambino che aveva la febbre alta. A informare Emre sarà la vicina di casa e solo in quel momento l'uomo scoprirà che Ceyda ha un figlio. Idil farà finta di essere sorpresa da questa notizia, ma non esiterà a punzecchiare suo cugino: "Il bambino ha sette anni, potrebbe essere tuo", dirà con ironia.

Idil e Sirin: una convivenza difficile a La forza di una donna

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Idil si è trasferita a casa di Enver e Hatice perché Emre non voleva ospitarla da lui.

La ragazza, pur essendo sua cugina, è troppo litigiosa ed è sempre in cerca di guai. Idil ha perso il lavoro al bistrot di Emre, ma lui si è offerto di pagare l'affitto a Enver pur di saperla al sicuro.

La nuova sistemazione non è stata subito facile da accettare per Idil che con Sirin non va affatto d'accordo. Le due ragazze hanno un carattere forte e spesso di scontrano, ma presto capiranno che allearsi conviene a entrambe.