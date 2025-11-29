Variazione di palinsesto su Canale 5 a partire da lunedì 1° dicembre 2025. Le novità saranno legate all'appuntamento quotidiano con La forza di una donna, la soap opera turca che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia pomeridiana.
Dal prossimo lunedì, Mediaset raddoppierà la durata complessiva trasmettendo due episodi al giorno dello sceneggiato, mentre la striscia pomeridiana del Grande Fratello, prevista subito dopo Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, verrà cancellata dalla programmazione dei giorni feriali.
La forza di una donna dura di più e si allunga: variazione palinsesto Mediaset dall'1 dicembre
Mediaset continua a variare la programmazione del daytime pomeridiano e, dal prossimo lunedì 1° dicembre, sono previsti dei nuovi cambiamenti che riguarderanno la messa in onda della soap La forza di una donna.
Gli episodi in prima visione assoluta sono confermati nel daytime pomeridiano, seppur con delle importanti novità legate alla durata complessiva di messa in onda.
Oltre all'episodio che andrà in onda regolarmente dalle 16:05 alle 16:25 circa, si aggiungerà anche un secondo episodio quotidiano con la soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, che sarà trasmesso dalle 18:20 alle 18:45 circa.
Stop Grande Fratello al pomeriggio: arriva La forza di una donna
Una scelta dettata dall'esigenza dei vertici del Biscione di migliorare gli ascolti della seconda parte del pomeriggio di Canale 5, così da assicurare ascolti nettamente in aumento per la fascia oraria che fa da traino ai quiz del preserale.
La forza di una donna, con questo secondo episodio giornaliero, andrà a prendere il posto della striscia quotidiana del Grande Fratello, prevista attualmente proprio alle ore 18:25, al termine del talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
In prime time, invece, a partire dal 5 dicembre è confermato l'appuntamento con Io sono Farah, la soap opera turca che riprenderà la regolare messa in onda dopo lo stop di questa estate, con ben tre episodi a serata, pronti a sfidare il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici su Rai 1 che viaggia su una media superiore ai 3,2 milioni di spettatori fissi a settimana.
La soap opera turca domina gli ascolti del pomeriggio tv
La messa in onda de La forza di una donna con doppio episodio quotidiano, servirà a rafforzare la leadership della rete ammiraglia, potendo contare e puntare su un prodotto che un pubblico particolarmente affezionato di spettatori.
In questi mesi, infatti, la media Auditel nel daytime feriale di Canale 5 si è assestata sulla soglia di 2,1 milioni di spettatori complessivi, arrivando a toccare anche il 26% di share e punte superiori al 30% durante la messa in onda, rivelandosi uno dei prodotti più forti dell'attuale palinsesto Mediaset.
Per tale motivo, Mediaset ha scelto di preservare la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar dalla fascia del prime time, dove avrebbe potuto ottenere ascolti ancora più elevati.
Pur di evitare che si arrivi troppo presto al gran finale di sempre della seconds e ultima stagione, si è optato anche per la cancellazione della doppia puntata speciale di due ore al sabato pomeriggio: dalla scorsa settimana viene trasmesso un singolo episodio di un'ora, trainato dalla soap opera turca Forbidden Fruit.
Un "risparmio" che permetterà alla soap di poter approdare nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5 con episodi di breve durata, che serviranno però a trainare gli appuntamenti con Avanti un altro e Caduta Libera, previsti nello slot orario del preserale.