Le anticipazioni turche de La forza di una donna, inerenti alle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Nezir spiazzerà Sarp facendogli sapere che presto convolerà a nozze con Bahar. La giovane donna accetterà la proposta al solo scopo di salvare la vita a suo marito.

Bahar accetta di sposare Nezir per salvare Sarp e Arif

Nelle nuove puntate della soap Tv turca, Nezir metterà in atto la sua vendetta contro Sarp, reo di aver ucciso quattro anni prima suo figlio. Il malvivente farà rapire non solo Cesmeli, Suat e Munir, ma anche Bahar, Piril e i rispettivi figli.

Tutti saranno tenuti segregati nella grande villa di Korkmaz ma, mentre gli uomini saranno in un ala separata, Piril e Bahar, con i bambini, vivranno nella villa principale insieme a Nezir. Quest'ultimo avrà un rapporto particolare con il piccolo Doruk che, a differenza di tutti gli altri, non sembrerà avere paura del malvivente. Nezir, ad un certo punto, metterà Piril e Bahar dinnanzi ad un ultimatum: se vorranno salvare la vita a Sarp, una di loro due dovrà accettare di diventare sua moglie.

Bahar, sentendosi messa alle strette accetterà di sposare Nezir, che gli prometterà non solo di lasciare in pace Sarp, ma anche di far scarcerare Arif, finito ingiustamente in prigione con l'accusa di aver ucciso Yeliz.

Nezir gela Sarp e gli annuncia: 'Sposerò Bahar'

Bahar dunque, pur di proteggere chi ama, accetterà la proposta di Nezir anche se, ovviamente, dentro di sé sarà molto combattuta. Quando le consegneranno l'abito da sposa, la donna comincerà a vacillare e andrà in crisi. Nel mentre, Nezir andrà da Sarp e con aria soddisfatta le dirà: "Sposerò Bahar". Parole che sconvolgeranno Cesmeli, Il quale che non riuscirà a capacitarsi di come la sua prima moglie possa aver accettato di sposare il malvivente. Intanto Piril, vedendo Bahar in difficoltà, cercherà di consolarla, facendole capire che, con il suo gesto, potrà fornire un futuro migliore ai suoi figli. Bahar non sarà dello stesso avviso, seppur consapevole di sacrificarsi per il bene di Sarp e Arif.

Alla fine il matrimonio non verrà celebrato, visto che Nizir, a sorpresa, libererà tutti gli ostaggi senza un'apparente ragione.

La forza di una donna conquista il 25% di share con picchi del 27%

La forza di una donna continua a far registrare ascolti altissimi con una media giornaliera di 2,1 milioni di telespettatori e uno share del 25% con picchi del 27%. Numeri che si ripetono anche il sabato pomeriggio, giorno in cui la soap che narra la storia di Bahar va in onda con una puntata extra large della durata di due ore e che fa da traino a Verissimo di Silvia Toffanin.