Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una nuova occupazione per diversi protagonisti della soap turca. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 novembre su Canale 5, Sirin lavorerà in un negozio di tessuti e, recandosi al bar di Emre, incontrerà Idil. Nel frattempo, Enver mentirà ad Hatice, fingendo di lavorare in uno studio medico per non rivelarle la sua reale occupazione. Spazio anche alle vicende di Bahar, che si infurierà con Sarp.

Sirin incontra Idil al bar di Emre

Sirin sarà costretta a trovare un’occupazione e finirà per lavorare come commessa nel negozio di tessuti di Dundar.

Tuttavia, la figlia minore di Hatice non mostrerà alcun entusiasmo per il nuovo impiego, rivelando fin da subito scarso interesse. Sirin scoprirà che il suo datore di lavoro è stato convocato in tribunale come testimone in un caso di lesioni da arma da fuoco. Per la sorellastra di Bahar ci sarà poi un incontro al bar di Emre, dove si imbatterà in Idil. Il proprietario del locale sarà molto soddisfatto di aver avviato una collaborazione con Ceyda e Hatice. Tuttavia, la sua ex compagna continuerà ad avere problemi con Idil, che nel frattempo negherà a Emre la propria ospitalità.

Bahar affronta Sarp e si arrabbia con lui

Nel frattempo, proseguiranno le delicate vicende di Bahar e dei suoi due figli.

La figlia maggiore di Hatice si infurierà con Sarp e sfogherà la sua rabbia contro il marito, accusandolo di averle distrutto la vita e di essere, indirettamente, la causa della morte di Yeliz. Parallelamente, Enver continuerà a mentire ad Hatice, facendole credere di aver trovato un impiego in uno studio medico. In realtà, il sarto lavorerà altrove, ma preferirà mantenere il riserbo con la consorte. Nisan, invece, sarà insofferente nei confronti del piccolo Doruk, poiché il bambino si mostrerà affettuoso con Piril. Bahar, quindi, dovrà trovare un modo per allontanarsi da una situazione ormai insostenibile di convivenza forzata con suo marito e la sua seconda moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar, Sarp e Piril si sono trasferiti nella stessa casa

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar e Sarp si sono trasferiti in una villa isolata insieme a Doruk e Nisan. Tuttavia, poco dopo, anche Piril e i suoi due gemellini si sono stabiliti nella casa scelta da Sarp per vivere con la sua prima moglie. È così iniziata una convivenza forzata, non priva di tensioni: Doruk e Nisan hanno sofferto molto nel venire a sapere che il loro padre si è sposato con un’altra donna e ha avuto due figli. Intanto, Yeliz ha perso la vita a causa di un colpo partito accidentalmente mentre Ceyda tentava di disarmare i malviventi entrati in casa di Bahar. Quest’ultima, però, non è stata informata dai suoi familiari della morte della sua migliore amica.