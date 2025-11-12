Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, Bunyamin farà una scoperta che sconvolgerà il suo matrimonio. In giro per la città, troverà una foto di Canan a cena con Halil Çakirca, l’ex compagno di Sumru e padre dei gemelli. Convinto di essere stato tradito, tornerà a casa furioso, deciso a chiedere spiegazioni alla moglie. “Cos’è questo, tesoro? Guardalo bene”, le dirà mostrando lo scatto che metterà in crisi la loro unione.

La foto che scatenerà la gelosia di Bunyamin

Bunyamin farà una scoperta che non gli piacerà per niente: Canan è uscita a cena con Halil.

Convinto che la moglie l'abbia tradito, l'affronterà a muso duro. Andrà dritto a casa con la foto che ritrae Canan insieme a Halil. "Cos’è questo, tesoro? Eh? Cos’è? Guardalo bene. Non quello davanti, guarda quello dietro", dirà Bunyamin, con lo sguardo pieno di sospetto.

La domanda dell'uomo arriverà nella vita di Canan come un fulmine a ciel sereno: "Mi stai tradendo? Mi hai tradito, amore?". La difesa di Canan sarà immediata: "Ma quale tradimento! Non ho tradito nessuno, lo giuro! Non l’ho fatto". "Tu eri seduta con quell’uomo in un ristorante, da soli, con due bicchieri davanti", ribatterà Bunyamin, ma Canan proverà a spiegarsi: "Ti ho detto di no, ascoltami almeno".

La conversazione si incrinerà: "Ascoltare cosa?

Questo è stato un gesto in malafede". Canan, però, gli spiegherà che le cose non sono andate come crede: "No, non era in malafede, davvero". Poi Bunyamin pronuncerà un nome che causerà il caos: "E guarda l’uomo con cui eri seduta. Dio mio, guarda con chi stavi. Halil Cakirca". Canan dirà di non sapere che fosse lui. "E fingi pure di non sapere chi fosse, eh? Non sapevi che era lui? Non sai chi è quell’uomo? Questo è il padre dei gemelli, l'ex della signora Sumru, idiota!".

Bunyamin sarà sempre più arrabbiato: "Quel lurido schifoso, che ci facevi con lui, raccontami!". "Ti giuro che non è successo niente! Non ho fatto nulla!", continuerà a ripetere Canan.

Canan si difende tra lacrime e accuse

La discussione si farà sempre più tesa, con Bunyamin che pretenderà spiegazioni e Canan che, tra le lacrime, cercherà di difendersi: "E allora che facevi lì?".

"Niente! Lo giuro, non ho fatto niente! Lo so che sei arrabbiato, ma ti spiegherò tutto, va bene? Calmati un attimo. Hai frainteso".

Ma le parole della donna non basteranno a placare la furia del marito, che vedrà in quella cena un gesto di tradimento e umiliazione.

L’inganno di Halil e la trappola dei soldi

Canan, distrutta, non avrà il coraggio di dire a Bunyamin perché si trovava in un ristorante insieme a Halil. È vero, lui ha provato a corteggiarla, ma soltanto per intascarsi i soldi che Bunyamin e Canan avevano ricevuto dai Sansalan: quei cinque milioni di lire turche promessi da Cihan per la donazione del rene a Samet.

Dietro quel finto incontro romantico si nasconderà una truffa: Halil fingerà un investimento redditizio, riuscendo a estorcere alla coppia 500.000 lire turche.