Cambio di programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 durante la seconda parte del mese di novembre.

L’appuntamento con la soap è confermato in prima serata, ma con alcune modifiche che comporteranno una riduzione sia della durata complessiva sia del numero di episodi in onda.

Per la settimana che va dal 17 al 23 novembre, ad esempio, risulta cancellato il triplo appuntamento in prima visione e si tornerà alla doppia puntata.

Cambio di programmazione La notte nel cuore su Canale 5: la durata ridotta in prime time

Per La notte nel cuore sono in arrivo delle modifiche legate alla messa in onda.

Per evitare di arrivare velocemente al gran finale della seconda e ultima stagione, Mediaset ha optato per la cancellazione del triplo appuntamento serale.

Per la prossima settimana di messa in onda, la serie andrà in onda con un doppio appuntamento in programma martedì 18 e domenica 23 novembre, dalle 21:50 alle 23:55.

Rispetto al passato è confermata la riduzione della durata complessiva nella fascia di prime time, dato che si cercherà di mandare in onda soltanto due episodi e non più due e mezzo come accadeva in precedenza, quando la soap terminava la messa in onda dopo le 00:15.

Cancellata la tripla puntata de La notte nel cuore in prime time

Non ci sarà neppure il triplo appuntamento serale con La notte nel cuore, che da questa settimana tornerà in onda con il doppio appuntamento serale su Canale 5.

Al mercoledì sera arriverà il nuovo show Gigi e Vanessa insieme, che terrà compagnia al pubblico per tre settimane, potendo contare sulla presenza di svariati artisti e big della musica italiana, del cinema e dello spettacolo.

A dicembre, invece, la soap dovrebbe tornare all'appuntamento settimanale unico che resterebbe solo di domenica sera.

Mediaset dà grande spazio alle soap turche in prime time

Malgrado la cancellazione della tripla puntata serale, Mediaset dimostra di continuare a puntare molto sulle serie turche, visto che ben tre prime serate dell'attuale palinsesto sono occupate da tali prodotti.

Oltre a La notte nel cuore, anche il venerdì sera di Canale 5 continuerà a essere nelle mani di una serie turca: trattasi di Tradimento, che si avvia ormai verso le fasi conclusive della seconda e ultima stagione in prima visione.

Anche per la prossima annata televisiva del 2026, Canale 5 darà spazio alle serie turche: tra i titoli confermati spicca Io sono Farah in prime time, ma ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi prodotti che terranno compagnia al pubblico.