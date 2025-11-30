Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda in prima visione su Canale 5, Harika e l’avvocato Nazim torneranno insieme dopo una lunga crisi segnata da litigi, incomprensioni e gelosie. I due proveranno a tenere nascosta la relazione, ma durante il matrimonio di Tahsin e Sumru verranno scoperti da Cihan, che reagirà con sorpresa e sincera gioia nel vederli uniti.

Nazim lascia Harika dopo l’ennesimo comportamento capriccioso

La storia tra Harika e Nazim è costellata di alti e bassi, soprattutto a causa del comportamento della ragazza, ritenuto troppo capriccioso e snob da Nazim.

Il punto di non ritorno arriverà durante la puntata del 2 dicembre, quando Nazim sorprenderà Harika in un negozio di abbigliamento mentre urlerà contro la commessa e il direttore del negozio.

Lo reputerà un atteggiamento inaccettabile, al punto che la lascerà per sempre: non se la sentirà di proseguire una storia con una persona così viziata come lei, potrebbero tornare insieme solamente se un giorno decidesse di cambiare totalmente.

Dopo l’addio, Harika e Nazim continuano a punzecchiarsi

Dopo la loro rottura, le frecciatine non mancheranno. Per esempio, durante l'apertura del testamento di Samet, quando tutti gli eredi scopriranno che per loro ci sono debiti, Harika esclamerà davanti a Nazim: "Preferisco non ereditare nulla, almeno qualcuno non potrà dire che vivo da mantenuta".

Intanto, Nazim continuerà a notare l'atteggiamento abbastanza scontroso di Harika, soprattutto un giorno che la vedrà litigare con Peri a causa della sua intrusione nel matrimonio tra Cihan e Melek. Lui interverrà per capire che cosa stia facendo, ma Harika lo fulminerà con un "non sono affari tuoi".

Harika e Nazim tornano insieme: Cihan sorprende i due ma reagisce in modo inaspettato

Fatto sta che il loro amore sarà più grande di qualsiasi incomprensione e alla fine i due torneranno insieme. Harika sarà propensa a smussare gli angoli più spigolosi del suo carattere e Nazim sarà pronto a darle tutto il sostegno possibile. I due torneranno insieme, ma non avranno ancora modo di dirlo a Cihan.

Durante il matrimonio tra Tahsin e Sumru, che si terrà in forma privata nella villa di Tahsin, però, i due, forse anche presi dall'emozione del momento, si stringeranno la mano con forza.

Lo faranno di nascosto, ma verranno comunque notati da Cihan, che si avvicinerà a loro con aria sospettosa.

I due saranno anche un po' intimoriti dalla reazione che potrebbe avere il ragazzo. Invece, contro ogni previsione, Cihan sarà felice di vedere insieme la sua sorellina e il suo migliore amico. Per Nazim e Harika quello sarà l'inizio di una lunga storia d'amore.