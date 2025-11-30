Nuh perderà i sensi nella 40ª puntata de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre e Sevilay parlerà con la famiglia: "Ha un tumore al cervello".

Le anticipazioni rivelano che per Nuh ci sarà una forte preoccupazione, ma non sarà l'unico colpo di scena della serata. Sumru, infatti, stanca delle provocazioni di Halil premerà il grilletto contro di lui. Turkan, invece, lascerà Bunyamin dopo aver scoperto che è sterile.

La fine per Bunyamin e Turkan: 'Ti sei guardato allo specchio?'

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Bunyamin arriverà una cocente delusione.

L'uomo, infatti, incontrerà la sua amante Turkan e le regalerà un bracciale prima di lasciarsi andare alla passione. La donna, tuttavia, rovinerà la magia regalando dei contraccettivi a Bunyamin che le svelerà di essere sterile. Per Turkan sarà un duro colpo e il suo atteggiamento cambierà all'improvviso. La donna indosserà subito il cappotto per andare via, lasciando Bunyamin senza parole. "Pensavi che ti amassi davvero?" dirà Turkan, "Ti sei guardato allo specchio?". L'uomo non riuscirà a capire il cambiamento della sua amante e lei sarà più chiara: "Se non posso avere uno Sansalan da te non ho più bisogno di vederti", dirà. Bunyamin sarà molto deluso quando realizzerà che Turkan non è mai stata sincera con lui.

Nel frattempo, Halil continuerà a denigrare Sumru e questa volta andrà al suo negozio. L'uomo dirà a tutti i dipendenti che la madre dei suoi figli è una bugiarda e che ha inventato la storia dell'abuso per giustificare l'abbandono dei gemelli. Quando tutto questo arriverà alle orecchie di Nihayet, la donna non resterà con le mani in mano: darà appuntamento a Halil e uscirà di casa con una pistola.

Tensione a La notte nel cuore: Sumru farà fuoco contro Halil

Nella 40ª puntata de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre, Sumru tornerà a casa dopo aver sentito il messaggio di Harika che, lasciata dal suo fidanzato, la implorerà di starle accanto. Sumru vedrà Nihayet sistemare l'arma nella borsa e la seguirà.

Halil incontrerà Nihayet che gli punterà la pistola, pronta a togliergli la vita per aver umiliato sua figlia. Sumru arriverà appena in tempo per impedire a sua madre di commettere un reato, ma finirà per premere il grilletto contro Halil dopo l'ennesima provocazione. La donna andrà a costituirsi e presto arriverà tutta la famiglia a sostenerla. La polizia non tratterrà Nihayet e Sumru perché sul luogo indicato non vi troveranno proiettili o tracce di sangue. Quando tutta la famiglia sarà riunita, Nuh avrà un malore e perderà conoscenza. Sumru chiamerà subito un'ambulanza e il ragazzo finirà in terapia intensiva. Sevilay correrà in ospedale e darà a tutti la pessima notizia: "Nuh ha un tumore al cervello".

La reazione Di Sumru e della sua famiglia sarà drammatica.

Nuh e Sevilay sono tornati insieme da poco

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Nuh e Sevilay sono tornati insieme e la ragazza ha saputo del tumore quasi per caso. Quando il medico ha chiamato Nuh, infatti, è stata lei a rispondere e quindi ha capito che il suo fidanzato ha un serio problema di salute. Nuh ha tentato di rassicurare Sevilay e le ha chiesto di non dire nulla alla famiglia, almeno fino a quando non avrebbe eseguito la biopsia per capire come curarsi. La ragazza ha fatto a Nuh la promessa che aveva chiesto, ma i malori sono sempre più frequenti ed è ogni giorno più difficile tenere nascosto lo stato di salute del ragazzo.