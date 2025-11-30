Nazim lascerà Harika nella 40ª puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre. "Mi hai ingannato", dirà lui dopo aver visto la ragazza fare una scenata alla commessa di un negozio.

Le anticipazioni rivelano che Nazim sarà deluso e arrabbiato, perché Harika dimostrerà di non essere affatto cambiata come aveva promesso. Nel frattempo, Perihan chiederà a Cihan di trascorrere la serata con lei, ma lui metterà subito le cose in chiaro. Dopo aver rifiutato l'invito, spiegherà che per lui il passato è stato un errore.

La nuova arrivata a La notte nel cuore punterà Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che l'arrivo di Perihan sorprenderà Melek e Cihan. Quest'ultimo, tuttavia, rassicurerà la moglie, dicendole che si tratta solo di una vecchia amica di Berlino e che non c'è niente da temere. Perihan, tuttavia, la penserà diversamente da Cihan e, appena ne avrà occasione, proverà a farsi avanti con lui. Dopo aver salutato la famiglia Sansalan, Peri andrà a stare in albergo, ma prima chiederà a Cihan di passare la serata con lei. "Beviamo qualcosa", dirà la ragazza, "Parliamo dei vecchi tempi". Le intenzioni di Perihan saranno molto chiare a Cihan, che prenderà subito le distanze: "Ti prego di non nutrire vane speranze, quello che c'è stato tra noi è stato un errore".

Sansalan sarà molto chiaro con la sua amica, ma appena lui andrà via, Peri dirà tra sé: "Se è stato un errore per te non lo è stato per me, non ti ho mai dimenticato".

Il lato peggiore di Harika e l'ennesima scenata

Nella 40ª puntata de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre, Harika si troverà in un negozio di abbigliamento quando perderà di nuovo la pazienza. Chiederà alla commessa un altro colore della giacca che desidera acquistare, ma quando il capo richiesto arriverà, non sarà comunque soddisfatta. La commessa dirà "non le piace neanche questo" e tanto basterà a far infuriare Harika. Quest'ultima si divertirà a provocare la commessa, dicendole che le aveva chiesto un altro modello e nascerà una discussione che si farà sempre più accesa.

Harika alzerà la voce e dopo aver insultato la ragazza esigerà di parlare con il proprietario del negozio. A osservare la scena ci sarà anche Nazim, che non prenderà affatto bene l'ennesima prepotenza di Harika. L'avvocato andrà da lei e la rimprovererà: "Mi hai ingannato". La ragazza proverà a giustificarsi, ma Nazim non avrà intenzione di ascoltarla e la lascerà, deluso dal fatto che Harika finge di essere gentile solo quando è in sua compagnia.

Nazim è spaventato dall'arroganza di Harika e ha già chiuso una volta con lei

Nelle scorse puntate de La notte nel cuore, tra Nazim e Harika è nata una relazione, ma i primi problemi sono arrivati molto presto. Quando la ragazza ha confidato a Nazim di aver fatto andare via Sevilay dandole della parassita, lui è rimasto sconvolto.

Nazim ha fatto notare a Harika la gravità del suo comportamento, ma lei non ha dato peso alla cosa. Per farle comprendere meglio le sue ragioni, Nazim ha chiuso i rapporti e Harika ci ha sofferto molto. La ragazza è riuscita a riconquistare la fiducia di Nazim promettendogli che avrebbe cambiato il suo carattere. Per qualche giorno tutto sembrava funzionare, tanto che Harika è stata molto gentile con i camerieri al ristorante mentre era a cena con il suo fidanzato. Nazim pensava che la ragazza fosse davvero cambiata, ma si sbagliava.