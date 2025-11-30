Melek racconterà in lacrime la sua delusione a Sumru nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Cihan è andato a letto con Peri".

Le anticipazioni rivelano che Melek origlierà una conversazione di Cihan e capirà che lui le ha mentito. Sansalan, infatti aveva sempre negato una relazione con Peri, invece Melek sentirà con le sue orecchie che tra i due c'è stata più di un'amicizia.

Melek non riuscirà a perdonare Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Melek sorprenderà Cihan con Perihan e lo lascerà. La ragazza andrà via dalla cerimonia di Sevilay e salirà in macchina con sua madre e Tahsin.

In lacrime, Melek chiederà a Sumru di non farle domande e lei rispetterà il volere di sua figlia. Una volta arrivati a casa, però, Tahsin e la sua compagna vorranno sapere cosa sia successo tra Melek e Cihan. "Non sono solo arrabbiata", dirà la ragazza, "Sono stata ingannata da mio marito". Sumru non riuscirà proprio ad immaginare cosa possa aver fatto Cihan e Melek continuerà: "Mi ha mentito guardandomi negli occhi". Sumru proverà a far ragionare Melek, assicurandole che Cihan non ha mai detto bugie neanche da bambino e certamente c'è stato un malinteso tra loro. La ragazza, però, sarà più chiara: "Cihan è andato a letto con Peri". L'affermazione di Melek sorprenderà Sumru e Tahsin che in un primo momento penseranno che sia stata Perihan a parlare con la sua rivale con lo scopo di allontanarla da suo marito.

Lo sfogo di Melek dopo la delusione ricevuta da Cihan

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek spiegherà a Sumru e Tahsin che non ha parlato con Peri, ma ha origliato una sua conversazione con Cihan. "Lui stesso ha ammesso di essere stato con Perihan", dirà Melek, "Quando a me diceva il contrario". La ragazza spiegherà che ha già parlato con suo marito della sua amica ma lui ha sempre mentito: "Mi diceva che era impossibile per lui stare con Peri e che non dovevo preoccuparmi". Sumru chiederà a Melek i dettagli e lei dirà che Perihan ha mandato un messaggio a Cihan chiedendogli di andare in bagno e così si sono incontrati. "Lei gli ha detto che non può dimenticare quei giorni meravigliosi", spiegherà ancora in lacrime, "Come posso fidarmi di lui?".

Sumru proverà a calmare Melek dicendole che si tratta di fatti avvenuti tempo fa, ma per lei sarà irrilevante. La sorella di Nuh continuerà a pensare a quante volte Cihan le ha mentito dicendole che tra lui e Peri non c'è mai stato nulla.

L'arrivo esplosivo di Peri a La notte nel cuore

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Peri è arrivata all'hotel e presentandosi come la fidanzata di Cihan. Ad accoglierla è stato Bunyamin che in quel momento era al telefono con Melek che ha ascoltato tutto. Dopo qualche minuto, Peri ha sdrammatizzato dicendo che scherzava e che è tornata in Cappadocia per lavoro. Melek, tuttavia, ha continuato a pensare alle parole della ragazza, soprattutto quando ha notato una forte complicità tra lei e Cihan.

Dopo aver trattenuto la sua gelosia, Melek ha iniziato a chiedere insistentemente a Cihan informazioni sul suo rapporto con Peri, ma lui ha sempre negato una relazione. Sansalan ha detto a Melek che non ha nulla da temere e che per lui è impossibile pensare a Perihan oltre l'amicizia.