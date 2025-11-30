Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda dal 1° al 6 dicembre su Canale 5, rivelano che Piril entrerà in crisi dopo aver sentito Sarp confessare a Bahar di considerarla soltanto un'amica. Hatice, invece, sospetterà che Emre provi interesse per sua figlia Sirin.

Piril prova a togliersi la vita

Bahar prenderà le distanze da Sarp, anche se lui le giurerà di non provare niente per Piril e di considerarla solo un'amica. La figlia di Suat sentirà di nascosto il dialogo dei coniugi Cesmeli, rimanendone sconvolta. Piril farà una brutta scenata in preda a una grave crisi di nervi.

La donna proverà a togliersi la vita, ma Bahar riuscirà a fermarla prima che sia troppo tardi.

Nezir, invece, organizzerà un piano con Azmi per uccidere Munir, mentre Ceyda dirà a Hatice che Emre ha perso sua moglie a causa dell'anemia aplastica.

Sarp, intanto, porterà i bambini a vedere dei cani e a trascorrere del tempo con i loro fratellastri. L'uomo vorrà provare a distendere i rapporti tra le due famiglie.

Hatice sospetta che Emre sia interessato a Sirin

Emre andrà a casa di Hatice per portare le cose di Idil, dove prenderà il tè. In questo frangente, la moglie di Enver sospetterà che l'uomo sia interessato a Sirin.

La moglie di Dundar, invece, scoprirà che Sirin ha mandato via i clienti dal suo negozio, parlando male dei prodotti in vendita.

La donna racconterà tutto al marito, che sarà costretto a licenziare la ragazza e informare Enver della scomoda situazione.

Leyla, in ansia per Piril, chiamerà Suat, informandolo che ha tentato il suicidio. L'uomo deciderà di andare insieme a Munir alla casa di montagna per portare via sua figlia e i suoi nipoti. Suat avrà un litigio furente con Sarp, che verrà udito da Bahar. Quest'ultima pregherà Piril di portare lei e i bambini via con loro, ma lei rifiuterà. La figlia di Suat verrà trasferita in un albergo considerato più sicuro.

Il piano di fuga di Bahar è stato fermato da Sarp

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Bahar ha organizzato un piano per scappare dalla casa di montagna insieme ai figli.

Le intenzioni della protagonista sono state scoperte da Sarp, il quale ha avuto un faccia a faccia sia con lei che con Arif. Bahar è stata costretta a rinunciare alla fuga e per questo la tensione all'interno del rifugio di montagna è salita sempre di più.

Nel frattempo, Sirin ha iniziato a lavorare come commessa nel negozio di tessuti di Dundar, mentre Enver e Hatice hanno affittato una stanza della loro abitazione a Idil, rimasta senza un luogo dove stare. L'arrivo della giovane ha scatenato la reazione furiosa di Sirin, che aveva avuto con lei diversi scontri.