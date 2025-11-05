La trama dell' episodio de La notte nel cuore in programma domenica 9 novembre in prima serata su Canale 5 racconta che Cihan tornerà libero dopo essere stato ritenuto innocente nell'attentato ai danni di Tahsin. Bunyamin, intanto, sarà infedele a Canan quando passerà la notte insieme a Turkan in un albergo.

Cihan viene rimesso in libertà

Cihan verrà scarcerato dopo aver dimostrato di non aver sparato a Tahsin. I due inoltre andranno da Nuh per avere un confronto civile. I tre organizzeranno una cena a cui parteciperà tutta la famiglia in onore della loro riappacificazione.

L'occasione di festa però si trasformerà in un momento di tensione: Esat andrà su tutte le furie quando accuserà Cihan di essersi schierato dalla parte di Tahsin. Il giovane abbandonerà poi la tavola, sconvolgendo tutti i presenti.

Intanto Bunyamin passerà una notte di passione con Turkan dopo essere stato invitato da lei in una camera d'albergo. Il giovane crederà di essere riuscito a tenere la moglie all'oscuro del tradimento, ma il mattino dopo, Canan inizierà ad avere dei sospetti sulla fedeltà del coniuge.

Sumru e Tahsin passano un momento da soli

Nuh darà una bella notizia a Sumru e Tahsin, comunicando loro di aver intrapreso un percorso dallo psichiatra per affrontare i suoi problemi.

Intanto Halil giungerà allo studio di Melek, che rimarrà sconvolta da tale visita e caccerà suo padre dallo stabile.

Sumru e Tahsin, invece, passeranno un momento da soli, concedendosi un picnic dove parleranno di alcuni vecchi ricordi. Sarà in questa circostanza che la donna racconterà la propria infanzia.

Melek e Cihan sono diventati marito e moglie

Nel frattempo, negli appuntamenti de La notte nel cuore andati in onda in Italia a inizio novembre, Sumru ha svelato al procuratore che Serhat detiene la pistola di Tahsin. La polizia ha quindi interrogato la guardia del corpo sulla sparatoria che ha visto coinvolto il suo capo.

Intanto, Melek e Cihan sono diventati marito e moglie ma durante la festa hanno ricevuto la visita della polizia. Le forze dell'ordine hanno arrestato lo sposo con l'accusa di aver provato a uccidere Tahsin.

Quest'ultimo non ha creduto alle accuse mosse dagli inquirenti nei confronti di Cihan e ha usato alcune conoscenze per scoprire la verità. Tahsin ha raggiunto il luogo della sparatoria dove ha capito che Serhat gli aveva sparato involontariamente. L'uomo ha incontrato la sua guardia del corpo per avere un confronto con lui.

Infine Nuh è finito fuori strada, mentre Hikmet ha incontrato Halil con cui ha complottato per distruggere la famiglia Sansalan e Tahsin.