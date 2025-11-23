Tahsin salverà Nalan, l'amica di Sumru, da un usuraio nella 38ª puntata de La notte nel cuore di martedì 25 novembre. Le anticipazioni rivelano che Sumru scoprirà che la sua amica ha un grosso debito ed è perseguitata dagli usurai. La donna chiederà l'aiuto di Tahsin che, pur non avendo ottenuto il suo perdono, si precipiterà a risolvere la situazione. L'uomo, incurante del pericolo, affronterà il boss e pagherà il debito di Nalan, restituendo la serenità all'amica di Sumru.

Nuova vita per Sumru ne La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru si stabilirà dalla sua amica Nalan che ha aperto e dirige una scuola a Konya.

La donna, delusa dalla sua famiglia, ritroverà il piacere di lavorare come insegnante per dare una mano a Nalan e proverà a ricominciare da zero. Presto, però, Sumru si accorgerà che la sua amica ha gravissimi problemi economici. Tutto avrà inizio quando la donna vedrà uscire dall'ufficio di Nalan un uomo armato e chiederà alla sua amica delle spiegazioni. In preda alla disperazione, Nalan racconterà che quando ha aperto la scuola ha contratto un debito con un usuraio che ha iniziato a pretendere da lei sempre di più. La donna spiegherà a Sumru che il problema non è soltanto il denaro, perché il boss al quale si è rivolta vuole la scuola e lei non vuole rinunciarvi. Una volta tornata a casa, Sumru penserà a come aiutare la sua mica e capirà che l'unico che potrebbe risolvere il problema è Tahsin.

Sebbene non voglia tornare con lui, Sumru lo chiamerà e gli darà un appuntamento.

Tahsin pronto a tutto per aiutare l'amica di Sumru

Nella 38ª puntata de La notte nel cuore di martedì 25 novembre, Tahsin si precipiterà all'appuntamento con Sumru, certo che lei voglia perdonarlo. In realtà la donna gli descriverà la situazione di Nalan e gli chiederà di aiutarla senza aspettarsi nulla da lei. L'uomo non esiterà e risolverà il problema in pochissime ore. Tahsin prenderà una valigia piena di denaro e si presenterà dal boss, armato. Dopo aver svuotato la borsa sulla scrivania, Tahsin punterà la sua arma contro il boss, incurante dei suoi collaboratori e mostrando un grande coraggio. Nessuno oserà reagire di fronte a Tahsin che pretenderà l'annullamento immediato del debito.

Impaurito, il boss accetterà di lasciare in pace Nalan.

Sumru e Tahsin: è davvero finita tra loro?

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore c'è stata una grave frattura nel rapporto di Sumru e Tahsin. Quest'ultimo, dopo aver ascoltato la versione di Halil che ha negato a gran voce l'abuso nei confronti di Sumru, ha iniziato a dubitare di lei. L'esitazione di Tahsin è durata pochissimo, ma questo è bastato alla donna per sentirsi profondamente ferita. Sumru ha deciso di mettere fine alla sua storia con Tahsin, tra le più amate de La notte nel cuore, e ha lasciato la città. Tahsin ha provato ad inseguire la sua amata per farsi perdonare, ma lei è riuscita a seminarlo. Lui, però, non è per niente rassegnato e non vuole perdere la donna della sua vita.