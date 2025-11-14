Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la situazione tra Bunyamin e Canan precipiterà quando Turkan pretenderà dall'uomo 100.000 lire turche in cambio del silenzio sulla loro relazione clandestina. Il problema sarà che Bunyamin non avrà più quel denaro: i suoi risparmi sono spariti nella truffa orchestrata da Halil ai danni di Canan.

Il tradimento che farà vacillare il matrimonio tra Bunyamin e Canan

Nel matrimonio tra Bunyamin e Canan ci sarà molta confusione quando quest'ultima scoprirà che il marito l'ha tradito con Turkan. Canan ne farà soprattutto una questione di orgoglio, non vorrà che in città vengano a sapere che una Sansalan è stata vittima di adulterio, quindi ordinerà a Turkan di andarsene dalla città, ma la cosa non sarà tanto facile, anche perché Bunyamin non avrà i soldi che lei gli ha chiesto per tacere: i suoi risparmi sono volati via con la truffa di Halil ai danni di Canan, per questo le darà una somma minore.

Turkan farà perdere completamente la pazienza a Bunyamin, spingendolo oltre il limite.

La richiesta delle 100.000 lire accenderà una tensione irresistibile

Provocatoria, dirà: "Non farmi arrabbiare, mi stai facendo saltare i nervi. Ho detto che voglio centomila lire".

Bunyamin tenterà di mantenere la calma: "Per favore, Turkan, calmati. Quei soldi li chiederò solo per proteggerti e per evitare litigi in casa".

Ma Turkan non si calmerà e continuerà a stuzzicarlo: "Se davvero avessi avuto intenzione di andarmene, avrei preteso molto di più, cinque o dieci volte quella cifra". Bunyamin perderà completamente la pazienza e anche Canan si intrometterà nella conversazione. "Fatti gli affari tuoi adesso, non intrometterti", le dirà Turkan.

Quando la tensione salirà alle stelle, Canan esploderà: "La ammazzerò, hai capito? Io finirò in carcere e lei finirà nella tomba. Per me non ci sarà altra soluzione".

Turkan metterà Bunyamin e Canan di fronte alla verità

Turkan, invece di indietreggiare, la provocherà ancora di più. "Ah sì? E allora perché non hai ammazzato Halil? Quello che ti ha fregato cinquecentomila dollari?", dirà facendo riferimento alla truffa di Halil ai danni di Canan.

Poi, con un sorriso velenoso e sventolando i soldi davanti al viso di Bunyamin dirà: "Chissà cosa farebbe il signor Cihan se lo venisse a sapere. Sta cercando quell’uomo ovunque…".

A quel punto Bunyamin si irrigidirà, ferito nell’orgoglio: "Non ti rendi conto di quello che stai dicendo.

Non ascolti nemmeno le parole che ti escono dalla bocca. Per quei soldi ho lavorato come un cane fin da bambino".

Ma Turkan non si fermerà e tirerà fuori un altro nome pesante: "Mi è venuta in mente un’altra cosa: Tahsin. Lo zio di qualcuno… Chissà che cosa direbbe se venisse a sapere ciò che hai fatto con Halil".

Canan sarà una furia, anche perché capirà che non sarà così facile liberarsi di Turkan.