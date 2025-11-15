Maria vedrà la foto del Duca sul giornale e capirà che Samuel è davvero suo figlio nella puntata de La Promessa di sabato 22 novembre. Il parroco le dirà, per la prima volta, di essersi perdutamente innamorato di lei.

Le anticipazioni rivelano che Maria confiderà a Jana quanto ha appena saputo da Don Samuel, ma spiegherà che non vuole ostacolare il suo percorso di fede. Nel frattempo, Pia avrà paura che Ricardo possa tornare con sua moglie e ne parlerà con Romulo.

Maria senza parole di fronte alla dichiarazione del parroco de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Don Samuel confesserà a Maria che è il figlio del duca di Windsorheim.

La ragazza sarà molto scettica a riguardo, soprattutto perché Don Samuel in passato è arrivato a rubare dal palazzo cibo e oggetti per aiutare i poveri. Nei giorni seguenti, Maria si terrà distante dal parroco, che però non avrà intenzione di mettere fine alla loro amicizia. Don Samuel arriverà in cucina con un giornale e mostrerà a Maria la prova di quello che le aveva raccontato. La cameriera vedrà la foto del Duca sulle pagine del quotidiano e Don Samuel le parlerà di lui. "Si è incontrato con le più importanti figure europee per discutere della guerra", dirà il parroco. Samuel si aprirà con Maria e le spiegherà che per lui è sempre doloroso ricordare la sua famiglia, perché ha osteggiato sin dall'inizio il suo percorso di fede.

"Ora ho dei dubbi", dirà Samuel, "Perché non mi era mai successo di innamorarmi di qualcuno". Il parroco dichiarerà i suoi sentimenti a Maria e questo lascerà la ragazza senza parole. "Questa è la prima volta che dubito della mia vocazione per amore di una ragazza", dirà ancora Samuel. Sarà una grande emozione per Maria, che non aveva mai sentito il parroco parlare di amore nei suoi confronti.

Pia temerà un ritorno di Ricardo con Ana, ma Romulo lo escluderà

Nella puntata de La Promessa di sabato 22 novembre, Maria si confiderà con Jana appena ne avrà occasione. La cameriera inizierà a raccontare quello che Samuel le aveva detto in un primo momento sulla sua famiglia: che erano poveri e che lui era andato in seminario per avere un'istruzione.

Maria spiegherà che il parroco le ha confidato di essere il figlio del duca. "Sono milionari, mi ha mentito", dirà la ragazza. Jana sarà molto sorpresa, perché non si aspettava che le origini di Don Samuel fossero nobili. Maria continuerà a raccontare, dicendo che il parroco è entrato in seminario perché aveva una forte vocazione e che prima di quel momento non aveva mai avuto dubbi. "Mi ha detto che è la prima volta che dubita della sua vocazione per amore di una ragazza" aggiungerà Maria. Jana farà notare alla sua amica che questa è una dichiarazione molto importante e Maria spiegherà che non vuole ostacolare il percorso di Samuel in alcun modo. Nel frattempo, Pia parlerà con Romulo del dubbio che Ricardo possa tornare con Ana.

Il maggiordomo dirà alla sua amica che non c'è pericolo, perché Ricardo non ama sua moglie, ma si sta avvicinando a lei solo per fare contento Santos.

Maria e Don Samuel: una passione travolgente

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Maria ha stretto una forte amicizia con Don Samuel e lo ha aiutato con le persone del rifugio. Questa esperienza ha avvicinato sempre di più la ragazza al parroco, tanto che ha iniziato a provare un'attrazione per lui. Maria si è fatta avanti e ha baciato Samuel, che non si è affatto sottratto. Nei giorni seguenti, i due hanno provato a stare lontani, ma Maria ha capito di essersi innamorata di don Samuel. Nonostante più volte si siano ripromessi di non lasciarsi più andare, i due hanno ceduto alla passione anche in altre occasioni.

Quando Don Samuel si è fatto male a una gamba è rimasto a La Promessa e Maria si è presa cura di lui. Un altro bacio tra i due non si è fatto attendere e solo l'arrivo di Santos ha interrotto la magia. Fino a oggi, però, il parroco non si è mai spinto oltre con le parole e non ha mai rivelato a Maria i suoi sentimenti. La ragazza pensava che da parte di Samuel ci fosse solo un'attrazione e non immaginava di essere ricambiata.