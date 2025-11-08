Petra sorprenderà Maria e don Samuel mentre si baciano, restando sconvolta nelle prossime puntate de La Promessa: i due non si accorgeranno di essere osservati.

Le anticipazioni rivelano che per Maria e don Samuel non sarà sempre facile trattenere la passione. I due si lasceranno andare, inconsapevoli che la governante li stia osservando. Petra, però, non sarà più quella di una volta: si mostrerà cambiata e sarà gentile e caritatevole con tutti.

Il cambiamento di Petra ne La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un grande cambiamento da parte di Petra.

L'arcigna governante diventerà all'improvviso comprensiva e caritatevole, tanto da stupire tutta la servitù. Tutto avrà inizio grazie a don Samuel, che ascolterà gli sfoghi di Petra e le farà comprendere che anche in lei c'è qualcosa di buono. Il prete sarà convinto che la governante abbia una corazza a causa delle forti sofferenze del passato e proverà a far breccia nel suo cuore. In un primo momento, le parole di don Samuel sembreranno solo delle ipotesi che Petra non confermerà, ma con il passare del tempo prenderanno forma e si riveleranno veritiere. La governante inizierà ad affiancare il prete nelle sue missioni al rifugio dei poveri. Petra darà il meglio di sé per aiutare gli altri e sarà particolarmente colpita da Alicia, una donna che non rivolge la parola a nessuno.

In lei, la governante rivedrà se stessa nei momenti peggiori e farà di tutto per conquistare la sua fiducia. La governante darà ad Alicia un vestito e tra le due nascerà un rapporto molto speciale. Approfittando dell'addio di Ana che verrà cacciata dopo aver inscenato il rapimento del figlio di Pia, Petra troverà ad Alicia anche un lavoro. Il posto rimasto vacante nella panetteria, infatti, sarà di Alicia grazie a Petra. Tutto questo renderà don Samuel molto orgoglioso di lei.

Nessuno crederà nella buona fede di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra sarà molto gentile anche con la servitù. Maria, Simona, Candela e gli altri non riusciranno a credere al cambiamento della governante, tanto che sospetteranno che sotto ci sia qualcosa di losco.

Don Samuel ripeterà a tutti che ognuno merita una seconda possibilità e non dovrebbero essere così diffidenti con Petra. Un giorno, mentre Maria sarà con il parroco, ci sarà tra i due un momento di forte vicinanza e scatterà di nuovo un bacio passionale. Petra si troverà nel giardino e osserverà tutta la scena, sconvolta. La governante sarà molto delusa dal comportamento di don Samuel, ai suoi occhi impeccabile, ma la sua reazione sorprenderà. Petra nei giorni seguenti non farà nulla contro Maria e il parroco: al contrario, la donna continuerà a essere gentile per dimostrare di essere davvero cambiata. Don Samuel discuterà spesso con Maria di Petra: la ragazza continuerà a considerarla una donna senza cuore; il prete, però, la rimprovererà più volte e la inviterà a essere più comprensiva.

Il difficile rapporto di Petra con gli altri

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Petra non è affatto comprensiva con i suoi colleghi. Al contrario, la governante continua a mettere i bastoni tra le ruote a tutti e rende il clima invivibile sul lavoro. La governante ha un debole solo per Santos, a cui si è affezionata come un figlio da quando ha perso suo figlio Feliciano. Ultimamente, però, lui ha riabbracciato la madre Ana, e questo lo ha allontanato da Petra. La donna è piuttosto delusa dal ragazzo, visto che è stata proprio lei ad aiutarlo a ritrovare Ana e gli ha consigliato cosa fare. Dalla parte di Petra, in questo momento, non c'è nessuno: la donna svolge il suo lavoro con severità e sembra non essere interessata ai legami.