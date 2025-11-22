Teresa accetterà l'incarico e diventerà la nuova governante de La Promessa nelle prossime puntate della soap spagnola.

Le anticipazioni rivelano che il nuovo maggiordomo, Cristobal, presenterà a tutta la servitù Teresa come nuova figura di riferimento. Tutti saranno entusiasti e accoglieranno la ragazza con un grande applauso. Petra, però, sarà molto infastidita dal fatto che sarà proprio la sua ex nuora a sostituirla. A malincuore, la donna consegnerà a Teresa le chiavi del palazzo.

Grandi cambiamenti a La Promessa: Petra sarà una semplice cameriera

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per la servitù. Petra si ammalerà di tetano e per giorni lotterà tra la vita e la morte. A salvarla sarà un siero che Manuel andrà a prendere direttamente dal fronte, ma questo non riporterà la sua vita come prima. Petra farà di tutto per riacquistare le forze e appena potrà tornerà al lavoro. La governante proverà ad essere impeccabile come sempre, ma commetterà diversi errori a causa della sua fragilità. Tutto questo provocherà la rabbia di Leocadia che, ormai diventata la padrona di casa, non potrà tollerare nessuna imperfezione. La donna deciderà per il licenziamento immediato di Petra: una scelta che lascerà perplesso Cristobal, il nuovo maggiordomo.

Quest'ultimo, pur essendo l'amante segreto di Leocadia, non se la sentirà di mandare via una lavoratrice instancabile come Petra e riuscirà a raggiungere un compromesso. Cristobal deciderà di declassare Petra a semplice cameriera e candiderà Teresa come nuova governante de La Promessa.

La decisione di Teresa ferirà Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, la proposta di Cristobal lascerà Teresa senza parole. La ragazza sarà lusingata per la grande occasione, ma avrà anche molta paura di accettare e quindi si prenderà del tempo per riflettere. Tutti i colleghi convinceranno Teresa a fare il salto di carriera, anche perché potrebbe non ricapitare una seconda volta. Dopo averci pensato bene, Teresa andrà da Cristobal e gli comunicherà che accetterà la sua proposta.

Il maggiordomo convocherà tutta la servitù, compresa Petra, per informarli che da quel momento in poi dovranno obbedire alla nuova governante: Teresa. La gioia della servitù sarà evidente nel grande applauso con cui tutti accoglieranno la loro amica nel nuovo ruolo. Petra, però, non avrà nulla da festeggiare e consegnerà le chiavi a Teresa con una grande delusione e amarezza.

Petra e Teresa sono state molto vicine in passato

Petra e Teresa sono state suocera e nuora nella scorsa stagione de La Promessa. La cameriera, infatti, era molto innamorata di Feliciano, il figlio di Petra e i due stavano per convolare a nozze. Tra Teresa e la governante de La Promessa era nato un rapporto speciale e le due hanno condiviso anche l'immenso dolore della morte di Feliciano.

Petra non è mai stata molto affettuosa, ma con Teresa è riuscita ad aprirsi e l'ha anche difesa quando ha potuto. Quando la governante perderà il suo potere, certamente sarà dispiaciuta. La grossa delusione per lei, però, sarà vedere che Teresa prenderà il suo posto e prenderà tutto ciò come un tradimento.