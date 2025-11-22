Le trame delle puntate turche de La forza di una donna previste nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sarp confiderà a Bahar Cesmeli di non avere più un soldo dopo aver siglato un accordo con Nezir. L'uomo sarà all'oscuro di essere caduto in una trappola organizzata da Suat.

Suat organizza un piano ai danni di Sarp

Nezir lascerà liberi Bahar, Sarp, Nisan e Doruk, che troveranno ospitalità a casa di Enver e Hatice. Questi ultimi saranno particolarmente felici di stare con loro a differenza di Sirin. Allo stesso tempo, Nezir libererà Piril, Munir e Suat.

Quest'ultimo metterà in azione un piano per vendicarsi del genero, quando gli farà credere che Nezir vuole che rinunci a tutti i suoi averi in cambio della sua libertà. Sarp accetterà tale clausola, convinto di proteggere i suoi figli. L'uomo passerà tutto il suo denaro a Suat per poi impegnarsi a trovare una nuova occupazione. Sarp troverà un lavoro in un negozio di articoli sportivi dove aveva già lavorato prima dell'incidente in mare.

Sarp dice a Bahar di essere tornato povero

L'uomo si avvicinerà sempre di più a Bahar, che però non ricambierà lo stesso interesse. Nel frattempo, Sarp dovrà evitare che Piril spedisca alla rivale la foto compromettenti che Sirin gli aveva obbligato a scattare per donare il proprio midollo osseo.

L'uomo dirà a Bahar di doverle parlare di qualcosa di molto urgente per poi cambiare idea quando scoprirà che Piril ha recuperato il cellulare con gli scatti compromettenti. La protagonista scoprirà così che Sarp non ha più soldi a causa della condizione firmata con Nezir. Bahar comprenderà che l'uomo ha agito per il bene della sua famiglia, rassicurandolo sul fatto che loro sono abituati alla povertà.

Cesmeli ha scoperto che la sua amica Yeliz è morta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine novembre su Canale 5, Emre ha raggiunto il quartiere di Tarlabasi, preoccupato per l'assenza di Ceyda a lavoro. In questa circostanza, l'uomo ha risposto ad una chiamata di Bahar, alla quale ha detto che Yeliz è venuta a mancare durante un blitz organizzato dagli uomini di Nezir.

La notizia ha sconvolto la protagonista, che ha accusato Sarp di aver provocato la morte della sua migliore amica. Cesmeli ha poi telefonato ad Arif per chiedergli di venirla a prendere, desiderosa di rendere omaggio a Yeliz.

Enver, invece, ha nascosto ad Hatice di aver trovato un lavoro come venditore di frutta e verdura. Il sarto ha poi ospitato Idil a casa sua in cambio di una somma di denaro da parte di Emre.

Infine Sarp ha raccontato a Doruk e Nisan che Yeliz ha trovato la morte durante un conflitto nel quartiere di Tarlabasi.