Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 novembre come di consueto alle 13:45, promettono emozioni e colpi di scena imperdibili. Al centro della scena ci saranno Finn e Steffy, entrambi alle prese con i fantasmi del passato: lui non riesce a superare la morte della madre biologica Sheila, mentre lei è tormentata dal senso di colpa per l'accaduto. Intanto alla Forrester Creations una nuova crisi si profila all'orizzonte con Luna, che cerca di nascondere il suo segreto con Zende mentre R.J. è ignaro di tutto.

Finn e Steffy: tra lutti e incomprensioni

Finn si trova in una situazione emotiva complessa, alle prese con la difficoltà di elaborare il lutto per la morte della madre biologica, Sheila. Nonostante le rassicurazioni di Li, che considera la sua vera madre, Finn non riesce a fare pace con i suoi sentimenti, soprattutto perché l'omicidio di Sheila è avvenuto per mano della sua stessa moglie, Steffy Forrester. Quest'ultima dal canto suo è afflitta dal senso di colpa per l'accaduto. Sebbene Liam tenti di confortarla, ricordandole che si è trattato di legittima difesa, la giovane Forrester si sente responsabile e teme di perdere il supporto del marito. Tuttavia Finn promette a Steffy di fare un passo avanti e tornare dalla sua famiglia, abbandonando il rifugio dell'ospedale.

Il segreto di Luna e il peso delle bugie

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Luna è tormentata dai sensi di colpa per essere andata a letto con Zende, convinta che fosse R.J., a causa delle mentine allucinogene della madre. Poppy, preoccupata per le conseguenze di questa rivelazione, cerca di impedire che la verità venga a galla, ma Luna è talmente sopraffatta dalla situazione che rischia di confessare tutto a R.J. Intanto Zende, pur essendo felice del legame con Luna, teme che la verità possa rovinare tutto mentre R.J., ignaro di quanto accaduto, cerca di passare del tempo con Luna per capire cosa la turba tanto.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, andata in onda sabato 1° novembre, l'atmosfera era carica di tensione e dolore.

Steffy era ancora profondamente scossa per aver ucciso Sheila, mentre una squadra specializzata si occupava di ripulire la scena del crimine. Li, incredula di fronte alla morte di Sheila, ha visitato Finn in ospedale, esortandolo a stare vicino a Steffy nel difficile momento che entrambi stanno attraversando. Nel frattempo, Eric, Donna e Ridge, sebbene sollevati per la scomparsa di Sheila, non nascondevano la loro preoccupazione per le condizioni emotive di Steffy, consapevoli del trauma che la giovane sta vivendo.