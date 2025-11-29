Jana rivelerà il suo segreto a Leocadia nella puntata de La Promessa di sabato 6 dicembre. "Sono la figlia di Dolores", ammetterà la ragazza.

Le anticipazioni svelano che Leocadia ricostruirà con Jana quanto è accaduto a Dolores ed entrambe saranno certe che dietro la morte della donna ci sia Cruz. Nel frattempo, Alonso avrà bisogno di denaro per pagare i suoi debiti, e Catalina e Martina gli consegneranno i propri gioielli.

Jana parlerà a Leocadia del suo arrivo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana si fiderà di Leocadia, raccontandole la sua storia.

Tutto avrà inizio quando l'amica di Cruz spiegherà a Jana che ha notato il forte interesse nei confronti di Dolores e del rapimento di suo figlio. Jana non se la sentirà più di mentire, anche perché sarà convinta che Leocadia sia l'unica che possa aiutarla a scoprire chi ha tolto la vita a sua madre. "Sono la figlia di Dolores", dirà Jana sorprendendo Leocadia. La ragazza la inviterà a sedersi e inizierà a raccontarle tutto, sin dal suo arrivo a La Promessa. "Sono arrivata qui perché l'assassino di mia madre aveva lo stemma del palazzo sull'anello", dirà, "Ed è qui che ho ritrovato mio fratello Curro". Jana proseguirà il suo racconto, dicendo che sua madre Dolores era l'assistente della signora Carmen e quando la marchesa è morta è diventata la confidente di Alonso.

"Tra loro all'inizio era solo amicizia", dirà, "Ma poi si sono amati davvero". Jana confiderà a Leocadia che il marchese ha tradito Cruz con sua madre ed è nato Curro. Dal racconto di Jana, Leocadia dedurrà che a distruggere la vita di Dolores è stata Cruz che ha fatto rapire suo figlio per consegnarlo a Eugenia.

Martina e Catalina daranno i gioielli ad Alonso

Nella puntata de La Promessa di sabato 6 dicembre, Leocadia e Jana converranno sul fatto che Cruz abbia distrutto la vita a Dolores e alla sua famiglia. "Ma non ho le prove", dirà Jana a Leocadia, che si mostrerà comprensiva e disponibile nei suoi confronti. Il consiglio della donna sarà quello di avere pazienza e aspettare il momento giusto per incastrare Cruz.

Nel frattempo, Alonso chiederà a Catalina i gioielli per pagare i debiti: la ragazza non esiterà ad aiutare suo padre. Quando Martina verrà a saperlo, prenderà i suoi gioielli per fare lo stesso e ne parlerà con Jacobo. Lui sembrerà riluttante rispetto alla decisione di Martina, ma lei lo convincerà, dicendogli che Alonso l'ha accolta come se fosse sua figlia.

Jacobo è sincero con Martina?

L'arrivo di Jacobo nella vita di Martina ha spazzato via il forte sentimento che la ragazza provava per Curro. Tutto è accaduto all'improvviso e i due si sono fidanzati nel giro di poco tempo. Jacobo è arrivato a La Promessa e ha stretto la mano a Manuel e Curro, che non si sono fidati subito di lui. Anche Cruz è piuttosto scettica sulla sincerità di Jacobo, ma Martina sembra non avere dubbi nei suoi confronti.

Il comportamento di Jacobo in diverse occasioni ha fatto pensare: oltre all'insistere per le nozze, il nuovo fidanzato di Martina è molto interessato alla sua ricchezza. La ragazza possiede una quota de La Promessa ed è davvero un buon partito, quindi è molto facile dubitare di qualcuno che è entrato a gamba tesa nella sua vita. Fino a oggi, però, Jacobo non ha commesso falsi passi e il suo amore potrebbe essere sincero.