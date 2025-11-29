Da lunedì 1° a venerdì 5 dicembre andranno in onda le puntate di Uomini e donne registrate un paio di settimane fa e delle quali sono già disponibili le anticipazioni. Sara Gaudenzi bacerà per la terza volta Jakub Bakkour e si scontrerà duramente con Marco Veneselli. Flavio Ubirti, invece, sarà costretto a rincorrere sia Martina Cardamone che Nicole Belloni fuori dallo studio

Sara sempre più vicina a Jakub

La prossima settimana i fan di Uomini e donne assisteranno al terzo bacio tra Sara e Jakub. Le anticipazioni delle puntate in onda a partire dal 1° dicembre svelano che la tronista confermerà che il modello le piace molto ed è la persona della quale si fida di più.

Con Marco, invece, ci saranno altri litigi e la ragazza si mostrerà parecchio infastidita dal comportamento del corteggiatore sia in esterna che in studio.

Secondo la giovane, il suo pretendente si preoccuperebbe solo di uscire vincitore dalla competizione con Jakub e, di conseguenza, non sarebbe realmente interessato a lei.

Marco cercherà di smorzare la tensione regalando un mazzo di rose a Sara e lei lo ringrazierà invitandolo a ballare.

Flavio rincorre le sue corteggiatrici

Sempre dal 1° al 5 dicembre, a Uomini e donne si parlerà di Flavio e dei baci che darà in esterna sia a Martina che a Nicole.

Le ragazze, però, reagiranno allo stesso modo vedendo il tronista tra le braccia prima di una e poi dell'altra: saluteranno tutti e andranno via.

Flavio sarà costretto a rincorrere le sue corteggiatrici dietro le quinte o fino a casa loro, e questo lo manderà in crisi.

Ciro, invece, farà le sue prime esterne con Ale e Alessia e si troverà bene con entrambe.

L'ultimatum di Sara a Marco

Sara ha mostrato insofferenza nei confronti di Marco anche nelle puntate di Uomini e donne andate in onda in questi giorni.

Giovedì 27 novembre, la tronista si è lamentata del fatto che il corteggiatore non abbia voluto baciarla in esterna, definendolo "infantile".

Prima che Maria De Filippi cambiasse tema, la protagonista del Trono Classico ci ha tenuto ad avvisare il suo pretendente che l'interesse che provava all'inizio sta scemando.

"Non va bene così: o cambi o non andiamo da nessuna parte", ha detto Sara davanti alle telecamere.

Nelle registrazioni di questa settimana, tra i due c'è stato un piccolo riavvicinamento (non si sono ancora baciati) e lei ha cominciato a mettere in dubbio Jakub.

Lunedì 1° dicembre ci saranno nuove riprese e le anticipazioni dovrebbero fare chiarezza su come si sia evoluta la situazione tra i tre durante la settimana.