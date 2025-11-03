Manuela Arcuri torna a parlare pubblicamente dopo giorni di indiscrezioni sulla presunta fine del suo matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha confidato di attraversare un momento delicato, ma anche di sentirsi più forte grazie all’affetto ricevuto dal pubblico. Pur non essendo arrivate conferme ufficiali di una separazione, i messaggi condivisi sui social nelle ultime settimane hanno lasciato trapelare un disagio interiore e il desiderio di voltare pagina, senza rinnegare il passato.

Manuela Arcuri e le voci di crisi: 'Chi ti ama ti rispetta'

Il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco era stato celebrato nel 2022, dopo oltre dieci anni di relazione e la nascita del figlio Mattia, nato nel 2014. La coppia aveva sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dal gossip e dai riflettori, ma nelle ultime settimane l’attrice è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un post molto commentato. "Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta", aveva scritto l’ex protagonista di Carabinieri e Il peccato e la vergogna, una frase che molti follower hanno interpretato come un chiaro segnale di crisi.

L’indiscrezione sulla presunta separazione è poi arrivata durante la trasmissione La Volta Buona, dove il direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, ha parlato apertamente di una rottura tra i due. Un annuncio che ha alimentato curiosità e ipotesi, ma che non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati.

Le parole dell’attrice: 'Sono una donna forte, passerà'

Di fronte all’eco mediatico e alle domande dei fan, Manuela Arcuri ha deciso di intervenire in prima persona, scegliendo ancora una volta i social come canale di comunicazione. Nelle sue storie su Instagram, ha raccontato con sincerità di vivere un periodo complesso: "Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà, perché io sono una donna forte anche grazie a voi".

Parole semplici ma dirette, che rivelano la volontà dell’attrice di affrontare con coraggio la situazione, senza cedere alle pressioni del gossip.

A supportarla, una grande ondata di affetto da parte dei follower, che le hanno inviato centinaia di messaggi di sostegno. "Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio", ha aggiunto Arcuri, ringraziando chi le è stato vicino e riconoscendo quanto la vicinanza del pubblico continui a essere per lei una fonte di forza e ispirazione.

Manuela Arcuri ha scelto di concentrarsi su ciò che di più importante ha nella sua vita: suo figlio Mattia e gli affetti familiari. L’attrice ha infatti mostrato ai fan un nuovo piccolo compagno che sta riempiendo le sue giornate: Balù, un cagnolino di appena tre mesi e mezzo. "Mi sta dando grande amore. Ci tenevo a farvelo conoscere", ha raccontato in una delle sue ultime storie, sorridendo accanto al cucciolo.