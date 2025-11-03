Lunedì 3 novembre uno dei quattro concorrenti al televoto dovrà abbandonare la casa e sarà chi riceverà meno consensi da parte del pubblico. Secondo il sondaggio indetto da Grande Fratello Forum Free, il principale candidato all'eliminazione della settima puntata sarebbe Francesco con il 13,73%. Jonas e Mattia, invece, dovrebbero salvarsi perché sono i preferiti dai 772 fan che hanno partecipato alle votazioni online di questi giorni.

Il verdetto della settima puntata

Il cast del Grande Fratello sta per perdere un suo protagonista: durante della puntata che andrà in onda il 3 novembre, Simona Ventura svelerà il risultato del televoto che è stato aperto giovedì scorso e che vede contrapposti quattro concorrenti.

I 772 fan che hanno partecipato al sondaggio su Forum Free, sembrano avere le idee molto chiare su chi sarà l'eliminato di stasera: Francesco è l'inquilino meno apprezzato con il 13,73%, e quindi sarebbe quello più a rischio tra quelli che sono in nomination questa settimana.

Simone e Francesca, mamma e figlio che gareggiano insieme, potrebbero salvarsi per il rotto della cuffia: con il 15,54% il "duo" occupa il penultimo posto nella classifica dei voti degli utenti del web che hanno espresso una preferenza tra i quattro candidati all'eliminazione di questo lunedì.

Mattia l'inquilino preferito sul web

Sempre secondo il risultato del sondaggio su Forum Free, Jonas e Mattia dovrebbero salvarsi dall'eliminazione in programma il 3 novembre.

Il concorrente di origini siciliane, inoltre, è il più votato dei quattro concorrenti del Grande Fratello che sono in nomination (36,53% delle preferenze), e questa è un po' una sorpresa se si pensa al poco spazio che gli viene dato in prima serata e nei daytime.

Il modello ha ottenuto un buon 34,20% nonostante sia un inquilino che divide il pubblico: da una parte c'è chi lo ama, dall'altra chi non lo sopporta.

La breve ospitata di Valentina

Il 3 novembre, però, Simona Ventura dovrebbe dare molto spazio alla compagna di Domenico e a tutto quello che ha innescato nelle poche ore che ha trascorso all'interno della casa del Grande Fratello.

In poco più di un giorno, infatti, Valentina ha litigato con quasi tutto il gruppo e ha dovuto rispondere alle accuse di chi è convinto che avrebbe un accordo con il fidanzato per stare al centro dell'attenzione.

La donna è già tornata alla sua vita (ha lasciato il reality sabato scorso), e quasi immediatamente ha usato i social per andare contro i concorrenti che l'avrebbero attaccata senza motivo.

"Sono un branco di noiosi. Chi mi ha accusata? Chi è stato fuori e ha visto tutto", ha tuonato Valentina riferendosi soprattutto ad Anita, che è stata fuori dalla casa per circa 10 giorni perché è venuta a mancare sua madre.