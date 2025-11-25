Mariasole Pollio, attrice e conduttrice, ha raccontato in una recente intervista a Fanpage.it alcuni momenti significativi della sua vita professionale e privata. Ha ricordato il difficile periodo vissuto in occasione del Festival di Sanremo 2023, al quale ha partecipato con il cuore, come ha detto lei stessa, “spezzato”. Pollio si è aperta spiegando come dietro l’entusiasmo per la partecipazione alla manifestazione ci fosse un momento personale complicato segnato dalla perdita di sua nonna, vissuto però con determinazione e coraggio.

'Il cuore spezzato a Sanremo': le confessioni di Pollio

Durante l’intervista l’attrice ha rivelato di essersi presentata al Festival di Sanremo, uno degli eventi televisivi italiani più seguiti, con uno stato d’animo particolarmente triste. “Sono arrivata a Sanremo – ha raccontato Pollio – subito dopo che la mia nonna era venuta a mancare, e lì ho capito quanto fossi fortunata ad avere qualcuno da amare, e che dovevo trasformare quel dolore in forza”. La giovane artista sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio emozionale, nonostante le difficoltà personali.

L’esperienza a The Traitors e il rapporto con Giuseppe Giofrè

Mariasole Pollio partecipa anche al reality The Traitors – Il traditore, in onda su Prime Video, dove incontra il ballerino Giuseppe Giofrè.

Nell’intervista spiega che si aspettava un ruolo più centrale da parte di Giofrè all’interno del gioco, dato il suo profilo mediatico e la loro conoscenza pregressa. “Avevo il timore che Giuseppe mi incastrasse nel gioco, ma il nostro rapporto si è confermato solido anche sul set”, afferma l’attrice. Ha descritto The Traitors come un programma sorprendente, capace di mettere a dura prova i concorrenti sia psicologicamente che emotivamente.

Nell’intervista Pollio ha anche raccontato come abbia trovato nel “gioco di squadra” un importante sostegno durante la sua esperienza nel reality. Ha sottolineato l’importanza della fiducia reciproca tra i concorrenti, elemento che spesso fa la differenza tra chi riesce ad arrivare fino in fondo e chi invece viene eliminato prematuramente.

Mariasole Pollio tra nuove sfide professionali e crescita personale

L’attrice ha condiviso con i lettori anche le nuove sfide lavorative che la attendono, sottolineando come ogni esperienza, sia positiva che negativa, contribuisca a farla crescere come artista e come persona. Mariasole Pollio si è detta grata alle collaborazioni con grandi nomi dello spettacolo e con le varie produzioni che l’hanno coinvolta negli ultimi anni.

Nel corso della chiacchierata, l’attrice ha raccontato anche come abbia imparato a gestire l’attenzione dei media, mantenendo sempre una certa riservatezza nella propria vita privata. Ha ribadito il desiderio di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, puntando sulla versatilità e la capacità di misurarsi con progetti diversi.

Chi è Mariasole Pollio

Mariasole Pollio è nata a Napoli il 18 luglio 2003 ed è conosciuta per essere una giovane attrice, conduttrice televisiva e web influencer. Ha esordito in televisione da bambina, partecipando a varie fiction e programmi, per poi conquistare una notevole visibilità con la conduzione di Battiti Live. Ha preso parte a diversi film e ha una presenza significativa sui social. Pollio è considerata tra i personaggi emergenti del panorama artistico italiano, apprezzata per la spontaneità e la professionalità dimostrate nonostante la giovane età.