La programmazione Mediaset per il periodo di Natale prevede la messa in onda del film cult Una poltrona per due nella fascia serale di Italia 1, mentre su Canale 5 ci sarà spazio per le nuove puntate de La notte nel cuore in prima visione.

Nel prime time confermati anche i tradizionali concerti del 24 e 31 dicembre: nella serata della Vigilia di Natale, a intrattenere il pubblico di Canale 5 ci sarà Il Volo, mentre nell'ultima serata dell'anno spetterà a Federica Panicucci traghettare il pubblico verso il 2026.

La notte nel cuore prosegue nella programmazione Mediaset di Natale

Per il periodo natalizio, Mediaset continuerà a fare affidamento sulla messa in onda de La notte nel cuore nella fascia serale, seppur con un singolo appuntamento settimanale e non più con la doppia puntata, così come sta accadendo in queste settimane.

La serie turca proseguirà solo di martedì sera, mentre di domenica andranno in onda le puntate del torneo di Chi vuol essere milionario e al venerdì sera ci sarà spazio per le nuove puntate di Io sono Farah, con protagonista Demet Ozdemir.

Nella serata del 24 dicembre, invece, andrà in onda un nuovo concerto de Il Volo, mentre il 25 dicembre sarà trasmesso il classico Concerto di Natale.

Una poltrona per due torna confermato in prime time nella programmazione di Natale

Il 31 dicembre, invece, Federica Panicucci sarà al timone di Capodanno in musica, lo show che lo scorso anno ha registrato un'impennata dal punto di vista degli ascolti Auditel, arrivando a toccare il 25% di share, con punte del 40%.

Su Italia 1, invece, si punterà sulla messa in onda dei classici natalizi tra cui Una poltrona per due, che sarà trasmesso nella serata della Vigilia di Natale.

Spazio anche ai seguenti titoli: Mamma ho perso l'aereo, Mamma ho perso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, Forrest Gump, Miracolo nella 34esima strada e i vari film della saga di Shrek.

Confermato anche l'appuntamento inedito con Le Iene Show condotto da Veronica Gentili.

I film in programma su Rete 4 nel periodo delle feste natalizie

La programmazione di Natale di Rete 4, invece, prevede uno stop per i vari talk show politici che popolano la fascia di prime time, fatta eccezione di 4 di sera, che andrà avanti regolarmente nella fascia dell'access prime time per tutto il periodo delle feste.

Tra i film in programma nelle serate festive ci saranno: Johnny Stecchino, Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni, Il marchese del grillo, Il ragazzo di campagna e Notting Hill con Julia Roberts.