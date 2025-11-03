Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit trasmesse dal 10 al 14 novembre 2025, Alihan Tasdemir sarà determinato a mettere fine al matrimonio di convenienza con Ender. La sua ex fidanzata Zeynep Yilmaz, invece, spezzerà il cuore a Dundar, poiché proprio quando sarà pronto a dichiararle i propri sentimenti, lei gli dirà di provare soltanto amicizia per lui.

Ender litiga con Caner, Alihan e Halit fanno pace

Ender avrà un duro litigio con suo fratello Caner, il quale l'ha accusata di essere stata lei a far rimanere il suo amico Emir senza lavoro.

Nel contempo, Halit rivelerà finalmente ad Alihan che non era stato lui a intraprendere una relazione extraconiugale con la sua defunta madre Fusun in passato, ma invece il suo ex socio Tuncer. Dopo aver scoperto la verità sul responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori ed essersi riconciliato con Halit, Alihan dirà a Ender di volersi separare da lei. La reazione di Ender sarà furiosa, visto che accuserà il marito di averla soltanto usata in preda alla rabbia.

Zehra e Kemal si trasferiscono alla villa Argun dopo essersi sposati

Intanto, a seguito delle loro nozze, Zehra (Safak Pekdemir) e Kemal (Sarp Can Köroğlu) si trasferiranno alla villa Argun, in attesa di andare a vivere nella loro casa, in cui ci sono ancora dei lavori di ristrutturazione in corso.

Yildiz non nasconderà la sua gelosia e il suo fastidio per il fatto di dover vivere sotto lo stesso tetto con il suo ex marito Kemal e la figliastra Zehra.

Infine Zeynep rovinerà una serata romantica organizzata dal suo finto fidanzato Dundar per dichiararle il suo amore, dicendole di aver deciso di tornare con l’ex Alihan.

Riepilogo: Zeynep ha finto di aver intrapreso una relazione con Dundar

Negli episodi precedenti, Zeynep ha lasciato Alihan appena ha scoperto che ha sposato Ender in segreto.

Ben presto, Zeynep, dopo essere stata corteggiata da Dundar, il proprietario di una concessionaria, ha inscenato una finta relazione con quest'ultimo per far ingelosire Alihan e spingerlo a dichiararle i propri sentimenti.

In seguito, per portare avanti la propria messinscena, Zeynep si è servita della complicità di sua sorella Yildiz: nel corso di una festa ha raggiunto il suo obiettivo, riuscendo a far credere ad Alihan che lei e Dundar siano veramente una coppia. L’imprenditore, a quel punto, vedendo la sua ex tra le braccia di un altro, non ha nascosto il proprio fastidio all’amico Hakan.